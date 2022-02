Mode op haar puurst: minder is meer

Minimalisme en slow fashion gaan vaak samen. Uitgepuurde vormen en serene, effen kleuren overleven immers alle trends. Ideaal voor wie houdt van karaktervolle designstukken om te hebben en te houden.

De mode volgt de wetten van actie en reactie. Wanneer de kleuren te fel en de motieven te druk worden, slaat de overdaad weer om in soberheid. In het huidige lenteaanbod leven de uitersten vreedzaam naast elkaar, vroeger waren de trends eenduidiger. Zo draaiden de eighties rond glamour en dress for success, thema’s die ook terug te vinden waren in Dynasty, de populaire Amerikaanse soap van toen met glamour, macht en seks als hoofdingrediënten.

Als reactie op die opulente stijl in de mode ontstond een avant-gardebeweging die kleur en opsmuk links liet liggen en focuste op de vormgeving. Deze nieuwe, meer conceptuele mode werd op gang gebracht door hun entree maakten in Parijs. Zoals Yohji Yamamoto, die vrouwen en mannen in driedimensionale lagen hulde, vaak in effen zwart. Ook de beginjaren van Rei Kawakubo, de ontwerpster achter het label Comme des Garçons, waren overwegend zwart, asymmetrisch en oversized, niet meteen in lijn met de esthetische normen van toen.

Het minimalisme keert langzaam maar zeker terug

“De show lijkt wel een begrafenisstoet na een nucleaire aanval”, zo luidden de kritieken na haar eerste Parijse defilé in 1981. Een andere Japanse ontwerper, Issey Miyake, mag dan weer beschouwd worden als de man die kleren omtoverde tot sculpturen om vrij in te bewegen. Veel heeft ook te maken met de unieke plissétechniek die hij ontwikkelde.

1/14 Zwart-witEffen zwart of zwart-wit? Links: lange rok met grafisch zwart-wit motief (169 euro) en zwarte trui (119 euro). Rechts: zwarte blazer (259 euro) en pantalon (239 euro), van Her. © Kurt Anthierens 2/14 Ingewikkelde eenvoudMouwloze jurk met fraaie drapage om de hals (595 euro), van Christian Wijnants. © Christian Wijnants 3/14 ZebraZebrastrepen zijn van alle tijden, zeker in zwart-wit uitvoeringen. Belgische avant-garde

Kort na de Japanse ‘golf’ zorgde de Belgische lichting voor vernieuwing in de mode, in al haar verscheidenheid. Ann Demeulemeester sloot het dichtst aan bij de avant-gardebeweging die de Japanse designers geïntroduceerd hadden. Ze hanteerde daarbij haar eigen vormentaal die ze vooral in zwart en wit voor zich liet spreken. Het gebruik van linten die toelieten de kleren naar wens te wikkelen en te knopen, of gewoon losjes te laten zweven, voegde een zekere poëzie aan haar stijl toe, zonder dat die aan power inboette. Veel van haar eerste ontwerpen zijn inmiddels klassiekers geworden. Zoals de leren jas, de perfect geknipte blazer, de stoere laarzen die elk seizoen in de collectie terugkeren. Sinds het merk overgenomen is door de Italiaanse modeondernemer Claudio Antonioli, heeft de collectie een nieuwe start genomen, gebaseerd op het zuivere DNA van Ann Demeulemeester, vooral uit de jaren negentig en de prille nillies.

Deze periode was sowieso dé succesperiode van het minimalisme, met andere grote namen zoals Jil Sander en Helmut Lang. Gedurende verschillende jaren verdwenen die minimalistische designerlabels wat op de achtergrond, deels door het succes van de streetwear en de logogedreven luxelabels. Nu komt het minimalistische design in de mode langzaam maar zeker terug. Het kan dan ook geen toeval heten dat de succesvolle keten Uniqlo onlangs samenwerkte met Jil Sander. De keten werkt trouwens al een hele tijd samen met Christophe Lemaire als creatief directeur. Daarnaast heeft Lemaire zijn eigen collectie die staat voor stijlvolle, kwalitatieve klassiekers met een twist. Een stijl die weer in de huidige, duurzame tijdsgeest past. (Lut Clincke)