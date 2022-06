Minder werk meer smaak

Makkelijk, snel en kindvriendelijk voor de dagelijkse keuken, maar ook voor de meer fancy-schmancy momenten, waar het showgehalte wat hoger mag zijn. Happy Moments, het nieuwste boek van Ladychef Sofie Dumont, knalt met inspirerende, lekkere recepten én een duidelijk culinair levensmotto: kook, eet en leef!

Recepten die snel klaar zijn en verrassend gevarieerd. Dat zoeken we toch allemaal? Of het nu een drukke werkweek is, weekend of vakantie. Van mindblowing toasts tot heerlijk verse mosselen, quiches, een prettige pizzaplaat en een paar toppers uit de wereldkeuken. Sofie etaleert gerechten met minder vlees en meer groenten, zonder te moeten inboeten aan smaak en fun. En leert hoe leuk koken wel is met seizoensgebonden producten die uitblinken in smaak en niet veel extra nodig hebben.





Mosselen met chorizo en tomaat, frietjes en mayonaise

Dit heb je nodig

voor 4 personen

Voor de mosselen

– 3 kg mosselen

– 2 uien

– 6 teentjes knoflook

– 2 klontjes boter

– 160 ml sherry

– 200 g fijngesneden chorizo

– tijm en laurier

-400 ml tomatensaus

Voor de verse mayonaise

– 250 ml maïs- of zonnebloemolie

– 1 ei

– peper en zout

– 1 el azijn

– 1 el mosterd

– sap van 1/2 citroen

– frietjes





Zo maak je het

De verse mayonaise

Neem een maatbeker en schenk er de olie in. Breek het ei en voeg bij de olie. Kruid met peper en zout. Voeg de azijn, mosterd en het citroensap toe. Zet de staafmixer op de bodem en trek langzaam naar boven, mix tot alles mooi gebonden is. Voilà: mayonaise! Doe in een potje met deksel en zet in de koelkast.

De mosselen

Maak de mosselen klaar in een heel grote pot, of bereid ze in twee porties. Was de mosselen grondig. Stoof de ui en knoflook in een kookpan met boter. Blus met sherry en laat 1 minuut sudderen.

Voeg er de grof gesneden chorizo, tijm en laurier aan toe en bak 2 minuten op. Voeg de tomatensaus toe en laat even opkoken. Voeg de mosselen toe, meng even goed door elkaar en zet het deksel erop. Schud eens goed op en de mosselen zijn gaar na 4 tot 5 minuten.

Serveer met (verse) frietjes en mayonaise. Dat is feest!

Tips

– In plaats van chorizo kun je ook in stukjes gesneden merguezworstjes gebruiken, zolang het maar pittig is.

– Vraag aan je visboer de meest gevulde mosselen en niet de grootste.





© Bramski/styling Els Sirejacob

Pizzaplaat met ieders goesting on top

Dit heb je nodig

voor 4 personen

Voor het pizzadeeg

– 2 tl droge instant gist

– 400 g bloem, type 00

– 260 ml water op kamertemperatuur

– 1 el extra vierge olijfolie

– 2 tl zout

– 1 tl suiker

Voor de saus

– 250 g gemarineerde zachte artisjok

– 250 g mascarpone

– 2 teentjes knoflook

– peper en zout

– 80 g Parmezaanse kaas





Zo maak je het

De saus

Cutter alles samen tot een gladde massa.

Het pizzadeeg

Doe de bloem in een grote kom of op je aanrecht en maak een kuiltje. Giet het water erbij en kneed tot een grove bal deeg. Voeg de olijfolie en het zout toe. Kneed 5 minuten. Laat 30 minuten rusten onder plasticfolie.

Leg twee vellen bakpapier op je bakplaat zodat de hele plaat inclusief de randen mooi bedekt zijn. Rol het deeg uit en bekleed je bakplaat ermee. Als het deeg weer ineenkrimpt, laat het dan nog even rusten (elke keer dat je het deeg laat rusten, wordt het meer stretchy en slapper). Duw het deeg met je vingertoppen aan tot je hele plaat bekleed is.

Smeer nu de basis van je keuze op het deeg. Beleg met de toppings. Zorg ervoor dat je het beleg niet te veel op elkaar legt maar mooi verspreid naast elkaar en tot aan de randen van je deeg. Eindig met geraspte mozzarella. Je kunt ook de twee helften van je pizza anders beleggen als je van alles een beetje wilt proeven. Verwarm je oven op maximaal 230 °C. Heb je ook hete lucht met onderkantwarmte? Zet die dan maar aan. Bak 20-25 minuten. Snijd de pizza en serveer.

De toppings

Alle Italiaanse charcuterie die je lust: kazen, geroosterde groenten, olijven, paprika, ui, kappertjes, ansjovis, tonijn, venkelworst, geraspte mozzarella, en ga zo maar door. Alles kan, als het maar niet te nat is. Eindigen doe je altijd met geraspte mozzarella.