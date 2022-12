Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Siel Verhanneman (32), auteur en dichter.

Het is bijna zover: Kerst Met De Familie. Daar moeten we eerlijk in zijn, dat is naast een gezellig samenzijn vooral een feestelijke uitdaging. Voor de jonge gezinnen met slaapgebrek, de singles, de pubers… we hebben zo elk wel onze redenen waarom we liever niet naast nonkel Jos en tante Francine willen zitten. Daarom geef ik jullie 7 gouden tips mee om deze familiefeesten wat draaglijker te maken. Leg de playlist Best Christmas Classics op, adem drie keer goed in en uit en doe er je voordeel mee:

Eén, stel geen domme vragen. Vraag niet of er volgend jaar dan eindelijk eens een liefje mee aan tafel komt schuiven. Pols niet of ze al aan een tweede kind denken terwijl het eerste net de straat bijeenkrijst omdat het blijkbaar eerst de hoofdmaaltijd moet eten vooraleer het dessert krijgt. Laat mij en mijn lotgenoten met rust: neen we hebben ons rijbewijs ook in 2022 niet gehaald. Wees ons dankbaar, bij elke auto die níét wordt gebruikt, slaakt onze planeet een zucht van opluchting. Vraag niet of er wat kilootjes bijgekomen zijn en al helemaal niet of deze kerst de uitzondering wordt van dat ene familielid dat geen alcohol drinkt. Neen, nonkel Jos, ook jouw schuimwijn en vettige grijns zullen daar geen verandering in brengen.

Twee, geef domme antwoorden wanneer jij de pech hebt degene te zijn die toch de domme vragen krijgt.

“Onderga en besef dat het veel langer géén kerst is dan wel”

Drie, doe het. Maak sneeuwmannetjes met het kaarsvet alsof het plasticine is, teken op het papieren tafelkleed, zet die knoop open! Gun jezelf een plek aan de kindertafel omdat daar meer gelachen wordt en ongezonder gegeten. Pronk met die kersttrui waar je de lichtjes van kunt aanleggen en draag je diadeem met kerstboompje. Als jij alle Holly Jolly voelt, schaam je er niet voor. You do you en koop die rood met witte pantoffels voor wanneer je hakken gaan knellen, je zult er geen spijt van hebben.

Vier, onderga. Ben jij tijdens de feestdagen Grympy McGrumperson? Onderga en besef dat het veel langer géén kerst is dan wel. Neem een goed boek, een kaasje en een olijfje en hou je koest.

Vijf, wees dankbaar voor elk cadeau, behalve voor de cadeaus die je beledigen.

Zes, geef geen cadeaus die iemand beledigen. Ik ga niet ineens vol energie met gRoEntJeS en SmoOthiEs in mijn keuken aan de slag omdat jij me Evy’s start to diet so you can lose all die zwangerschapskilootjes hebt gegeven, tante Francine. Ik probeer mijn buikje van deeg te omarmen, dat zul jij ook moeten doen.

Zeven: zijn er geen kroketten, Ferrero Rochers of ovenhapjes? Stap op.