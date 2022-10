Luxueus genieten van zon, zee en sport in Marbella

All-inclusive. Het is een codewoord dat voor velen gelijkstaat aan de ultieme vakantiebeleving. Alles vergeten, alles geregeld en relaxen van je kruin tot aan je kleine teen. Met een vleugje luxe en sport als uitlaatklep tikt Club Med wereldwijd bij velen dan ook de beste out of office-sterren aan. Op zoek naar een vakantie zonder zorgen, testten wij hun nieuwe resort in Marbella.

Oordelen en vooroordelen, we hebben ze allemaal. En eerlijk? Het all-inclusive vakantieconcept was tot voor kort iets wat mij best de nodige weerstand gaf. Want hoe kan je nu een gevoel van vrijheid achternagaan wanneer alles op vakantie eenvoudig beschikbaar is en vooral geregeld door anderen?

Kleinschalige boetiekhotels, actieve outdoorreizen en ontmoetingen met lokale gastheren en -vrouwen voeden al jaren mijn feelgoodfactor. Ver verwijderd van mijn comfortzone trek ik dan ook naar Marbella, waar Club Med zich na bijna 70 jaar afwezigheid opnieuw nestelt in Zuid-Spanje. Een kennismaking met een nieuwe vakantie-ervaring, aan de voet van het Sierra Blanca-gebergte, te midden van 14 hectare aan tuinen en terrassen. En in het land waar ooit hun eerste resort opende.

Pioniersgeest

Zoals verwacht popte bij aankomst een hotel op, veel groter dan ik gewoon ben. Maar die impressie werd instant overtroffen door de hartelijke ontvangst van de Chef de Village of de manager van het resort. Om het concept beter te begrijpen, Club Med hanteert een taal die je eigenlijk alleen bij hen hoort: van GM’s (Gentils Membres) tot GO’s (Gentils Organisateurs), om het Club- en familiegevoel te versterken. Helemaal in lijn met wat de Belgische oprichter Gérard Blitz in 1950 voor ogen had.

“Hier vier je het leven, alles inbegrepen en zonder zorgen”

Behalve sportman en olympisch winnaar met het Belgische waterpoloteam, was hij ook verzetsstrijder. En daarvoor kreeg hij in het voorjaar van 1945 zijn laatste opdracht: het organiseren van het herstel van zijn landgenoten die terugkeerden van het front. Resultaat? Voor hen richtte hij in de Alpen een hotel in Chamonix en Annecy in, met ruimtes voor hun welzijn en waarbij sport een belangrijk onderdeel vormde van hun herstel. Blitz wilde vooral het idee van gedeeld geluk weer tot leven brengen in de moeilijke naoorlogse periode. En zo formaliseerde hij vier jaar later zijn plan met het idee van Club Méditerranée, beter bekend als Club Med. Een toegankelijk concept voor iedereen, met een goeie mix van accommodatie, ontspanning, zon, zee en sport.

Perfecte balans

Overdonderd door de vele indrukken, begrijp ik intussen alsmaar beter de insteek van mijn vakantiesetting. Niet alleen is er een rijkelijke keuken met vers, gezond en zonnig mediterraans eten, ook het grote sport- en wellnessaanbod spreekt tot mijn verbeelding. En voor veel gezinnen zeker en vast ook de puike kinderomkadering van de Mini Club.

Hoog tijd om wat activiteiten te plannen en op verkenning te gaan. Padel en golf scoren hoog bij de gasten hier, zo blijkt wanneer ik ’s morgens met de opkomende zon een duik neem in de outdoor Zen-pool. We noteren een geslaagde introductie tot het boogschieten, stretchen en onthaasten met pilates- en yogalessen en brengen een bezoek aan Mijas, het meest pittoreske – en toeristische – witte dorp van de Pueblos Blancos. Inclusief een panoramisch uitzicht over de bergen van de Sierra de Mijas en de Middellandse Zee. In de Cinq Mondes Spa Wellness van het hotel laten we ons dan weer verwennen met een Japanse Kobido-gezichtsbehandeling.

Een massage van het hoofd, de nek en hals, die de oppervlakkige en diepe gezichtsweefsels, drukpunten en meridianen behandelt. Ook wel een ‘natuurlijke facelift’ genoemd en zonder twijfel voor herhaling vatbaar. Relaxen aan zee? Dat doe je heerlijk op 30 minuten van het resort. Van de baai van El Cristo tot het rotsachtige strand van Bahia Dorada of het rustige strand van Guadalmansa met zijn kristalheldere water. Ja, het is bewezen, met Club Med vier je het leven, alles inbegrepen en zonder zorgen.

