Luister naar je emoties

Een tweede stap naar een gelukkig en zorgeloos leven is emotioneel ontzorgen, weten hoe ons lichaam – en dan vooral ons denken – werkt, om daarop voort te kunnen bouwen. Het is de basis van alles. De juistheid van ons denken bepaalt onze emoties, acties en prestaties.

Ons denken bepaalt hoe we ons voelen. Eerst denken we, daarna voelen we. Of de gedachten nu bewust of onbewust zijn, de impact ervan op ons lichaam is dezelfde.

(De)motiveren

Onze emoties vertellen meer over hoe we denken en over de kwaliteit van ons denken. Net als ademen, stappen, eten, drinken… helpen onze emoties ons om te overleven. Hun functie is om ons te motiveren of te demotiveren als we met iets bezig zijn of aan het denken zijn (zie kader).

We zijn jammer genoeg een beetje vergeten waarvoor onze emoties eigenlijk dienen. Ze helpen ons de voeten op de grond te houden, gefocust en realistisch te blijven. Een emotie signaleert wanneer we onze gedachten, onze gewoontes en ons onbewust denken moeten veranderen. Leer je emoties te gebruiken om je handelen en gedrag te sturen en zo productiever te worden.