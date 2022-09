Lokaal en duurzaam genieten

Wat is begonnen als een klein ijsatelier in de keuken van een boerderij in Noordschote, is uitgegroeid tot een bloeiend ijs- en eethuis in hartje Poperinge. “Ik heb de passie voor lokale, lekkere producten inderdaad van thuis meegekregen”, klinkt het bij Bart Mostaert, de ambitieuze uitbater van Goeste. “Toen mijn ouders een dagje ouder werden besloot ik het ijsatelier, dat intussen was verhuisd naar een prachtig gebouw in Reninge, voor mijn rekening te nemen. In 2017 opende ik dan in Poperinge een winkel waar we ons eigen ijs, maar ook tal van andere streekproducten verkopen.” Toch bleef Bart op zijn honger zitten, misschien wel letterlijk en figuurlijk. Eind 2019 was het eethuis Goeste op de Grote Markt van Poperinge een feit. “Want hoe kun je de mensen beter laten kennismaken met al dat lekkers uit eigen streek, dan door het effectief voor hun neus te zetten?” Met deze poëtische woorden worden we verwelkomd op het zonnige terras van Goeste. Strak en toch heel gezellig, het blijft een uniek evenwicht. De toon van de zaak is meteen duidelijk: hoe West-Vlaamser, hoe beter. En als het niet in eigen provincie vindbaar is, dan toch zeker uit eigen land. “Mijn chef, Louis Gauquie, creëert de meest creatieve gerechten met wat er elk seizoen bij onze lokale producenten te vinden is. Mijn taak is om de kaart zo duurzaam en streekgebonden mogelijk te maken.”

Chef Louis Gauquie. © Westtoer

De bierkaart is, hoe kan het ook anders in de Westhoek, om van achterover te vallen. Maar ook de wijnkaart mag er zijn. Wij kiezen voor een Heuvellandse wijn, want Franse of Italiaanse etiketten zal je hier niet terugvinden. Het culinaire genot start met drie sharing dishes: nacho’s met truffelmayonaise en pijpajuin, bruschetta met pesto en coppa en een duo van rillette en bierpaté. Daarna kies ik voor de carpaccio van biotomaat met geitenkaas en hummus, een smaakbom waar Bart – terecht – honderduit over kan vertellen. Mijn tafelgenoot gaat voor een verfijnde entrecôte met al het bijhorende lekkers, recht van op het veld. Afsluiten doen we uiteraard met een bol zijdezacht, versgedraaid vanille-ijs.





Goeste eet- en ijshuis, Grote Markt 28 in Poperinge – www.goestepoperinge.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.