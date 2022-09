Liever assertiever

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Assertief ben je wanneer je binnen- en buitenkant gelijk zijn. Wat je denkt en voelt breng je op een duidelijke, niet-passieve en niet-agressieve manier over. Maar dat is niet zo eenvoudig! We zijn eerder geneigd om rond de pot te draaien.

We vermijden vaak moeilijke gesprekken of confrontaties, omdat we het simpelweg niet durven of er niet kalm genoeg voor zijn. Maar door veel te veel te wikken en te wegen komt je boodschap vaak niet duidelijk over waardoor je niet bereikt wat je wil. Assertief zijn is de ander laten weten hoe hij jou mag behandelen.

De reden waarom we vaak niet zeggen wat we te zeggen hebben, is dat we ons daardoor kwetsbaarder opstellen. Laat jezelf toch maar zien. Komt er (kwetsende) feedback die je niet had verwacht, dan heb je tenminste toch jouw eerlijke mening gegeven.

Liefdevol voor jezelf opkomen

We gaan vaak conflicten uit de weg door niet te zeggen wat we denken en voelen. Maar zo ontstaat een nog veel groter conflict in jezelf. Kwetsbaarheid start met de moed om jezelf oprecht te laten zien en liefdevol op te komen voor je mening.

In 6 stappen In zes stappen assertief, zo doe je het: Stap 1: weet exact wat je voelt en denkt, zodat je weet wat je moet zeggen. Stap 2: sta mooi rechtop, zorg voor een trotse, zelfverzekerde houding, met je hoofd rechtop, je schouders naar achteren en je borst vooruit. Stap 3: als je iets zegt, zeg het dan vlot en zonder twijfel. Stap 4: zeg wat je te zeggen hebt in maximaal drie zinnen. Stap 5: vraag tijdens het gesprek onmiddellijk naar feedback. Stap 6: wees empathisch en sta open voor die feedback.





Volgende week: de pleaser in jezelf.