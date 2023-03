Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Stephanie Coorevits (38), auteur, psychologe en televisiemaakster.

Twee weken geleden ben ik meter geworden van een prachtig jongetje. En hoewel die eer me al twee keer eerder te beurt viel (geen idee waarom, ze weten nochtans dat ik geen geld heb) blijf ik ontroerd bij het zien van dat nieuw leven, vol onschuld, vol ongelimiteerde kansen voor de toekomst en vol ongelimiteerde kansen om diezelfde toekomst grandioos te verkl¨¨en. Daarom, liefste John-John, hieronder een paar levenslessen van je meter. Momenteel kan je nog niet lezen dus bewaar ze misschien voor later. Sorry ook als, tegen de tijd dat je ze wel kan lezen en er überhaupt iets aan hebt, bepaalde woorden (zoals überhaupt) gedateerd en ouderwets zullen klinken. Maar ik hoop dat de essentie de tand des tijds zal doorstaan. En mocht je toch nog vragen hebben, lieverd, weet dat je bij mij altijd terechtkan voor meer ongevraagd advies.

1. Vermijd bootfeesten. Als ze tegenvallen, kan je er niet weg. Tenzij je besluit om naar de oever te zwemmen maar vaak heb je – uit verveling – tegen dan al te veel gedronken om daar nog een succesvolle onderneming van te maken.

2. Er is geen remedie tegen een kater. Behalve dan het nemen van een tijdsmachine naar de avond ervoor zodat je dan kan beslissen om wél op tijd naar huis te gaan en tussen elk alcoholisch drankje wél een watertje te nuttigen. Oh ja, ergens tussen je twintigste en dertigste levensjaar zal je zo’n erge kater meemaken dat je zweert dat je nooit meer zal drinken. Een eed die je trouwens zal verbreken.

3. Ditch iedereen binnen je vriendenkring die onvriendelijk is tegen de ober. Het zijn zonder uitzondering allemaal eikels.

“Weet dat je bij mij altijd terechtkan voor meer ongevraagd advies”

4. Stel altijd uit tot morgen wat je niet per se vandaag hoeft te doen. De meeste problemen lossen zichzelf op.

5. Klaag nooit over verjaardagen. Ze vallen altijd te verkiezen boven het alternatief.

6. Sociale media zijn de tegenpool van literatuur in die zin dat sociale media de ontwikkeling van empathie blokkeren daar waar literatuur ze bevordert. Met andere woorden: lees eens een boek!

7. Niets leert je meer over vergevingsgezindheid dan familie. Tegen niemand anders kan je de vreselijkste dingen zeggen om elkaar een uur later in de armen te vallen. Dat is een ultieme en onvervangbare vorm van liefde. Familie is alles. Koester ze!

8. Don’t be a dick. Je hoeft niet iedereen leuk te vinden, je hoeft niet met iedereen akkoord te gaan. Maar wees geen eikel. Elementaire beleefdheid is een prachtige (en zwaar ondergewaardeerde) eigenschap.

9. Leer koken. Het is een uitstekende remedie tegen obesitas. En ook: scoren bij de vrouwtjes!

10. Hoe duurder de chips, hoe slechter ze doorgaans smaken.

11. Maar dus: vermijd bootfeesten.