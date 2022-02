Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Stephanie Coorevits (37), auteur, psychologe en televisiemaakster.

Volgende week maandag vieren we valentijn en je mag er voor of tegen zijn, de liefde an sich vormt een cruciaal onderdeel in het leven van elke mens. De aanwezigheid ervan geeft je vleugels, de afwezigheid is vaak oorzaak van hartverscheurende pijn. Over geen enkel ander onderwerp wordt meer gezongen, geschreven of gefilosofeerd en toch (dixit Bart Moeyaert) blijft het de liefde die we maar niet begrijpen.

Wat uiteraard niet wegneemt dat ik geen poging kan doen. Niet omdat ik het allemaal snap, integendeel, wel omdat ik al zo vaak keihard met mijn kop tegen de muur ben gelopen dat ik wel een aantal dingen heb moeten leren. Van harte welkom dus bij Liefdeslessen voor leken!

1. Het gras is altijd groener aan de andere kant. Tot je aan de andere kant komt en merkt dat het vol roste plekken zit.

2. Romantische komedies zijn even realistisch als een BMW-chauffeur die gepaste afstand houdt.

3. Voor de (heteroseksuele) vrouwen: met gehakt kan je zo goed als elke gemaakte fout rechttrekken.

4. Voor de (heteroseksuele) mannen: als ze zich afstandelijk gedraagt maar zegt dat er niets is: er is 100% zeker wél iets. Blijven doorvragen is de boodschap tenzij je graag een gesprek voert terwijl je al half ligt te slapen.

5. Blijf te allen tijde beleefd en respectvol tegen elkaar. Het is erg lastig om de liefde levend te houden wanneer jullie koosnaampjes Minipikkie en Cockblocker zijn.

Ze mag dan wel beweren dat ze valentijn stom vindt, koop toch maar bloemen

6. Verdeel alle huishoudelijke taken altijd 50/50. Liefste mannen, als je de werking van een wasmachine ‘verwarrend’ vindt, ben je aan het liegen of heb je het IQ van een fruitvliegje.

7. Hecht niet te veel belang aan uiterlijk. Kies een partner die je aan het lachen brengt. Op 75-jarige leeftijd wint niemand nog een schoonheidswedstrijd.

8. Hecht niet te veel belang aan geld. Toegegeven, te weinig is nefast voor de feestvreugde maar te veel zorgt ervoor dat je je prioriteiten niet meer in de juiste volgorde hebt.

9. Wachten op het perfecte lief is even zinvol als kernfysica willen begrijpen middels het bakken van een omelet.

En ten slotte 10. Ze mag dan wel beweren dat ze valentijn stom vindt, koop toch maar bloemen. Elke vrouw is blij met bloemen.