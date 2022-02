Lichte laagjes in frisse kleuren: daar komt de lente

De eerste lichting van het nieuwe modeseizoen is er een van compromissen. Van lentekleuren in laagjes. Een lichte parka om uit te waaien aan zee, een tijdloze trench of een extra wolletje in pittige pastels.

De trench is de ideale metgezel voor wie de lente in stijl wil inzetten. Het is het soort ‘passe-partout’-mantel voor het tussenseizoen die je beschermt tegen onverwachte buien. Je kan hem zowel met een mooi pak als met een vlotte jeans combineren. Tijdloos in beige, wit of marineblauw of hip in een pasteltint of in een fellere kleur.

De parka is dan weer ideaal voor de vrije tijd. Grote, praktische zakken, een regelbare kap, taille en manchetten vormen de belangrijkste troeven van deze wind- en waterdichte jas. Je hoeft daarom niet per se een lenteparka aan te schaffen, zo’n technisch 3-in-1-exemplaar met een uitneembare bodywarmer is een goede investering om het hele jaar door van je jas te genieten.

Multifunctionele laagjes

Is het een jurk of een mantel, een mouwloze blazer of een tuniek? Doorknoopjurken en mouwloze blazers veranderen van functie volgens het weer. Wanneer het fris is, draag je een doorknoopjurk over een pantalon en een trui bij wijze van lichte mantel.

Scoren doe je met een mouwloze blazer of debardeur

Dat geldt ook voor de mouwloze blazers die nu in trek zijn, en waarmee je altijd scoort. Je draagt ze casual over een trui of chic over een chemisier.

1/16 Klassieker in pastelversieDeze iconische mantel van Max Mara vind je meestal in neutrale kleuren zoals camel. De lenteversie werd dit seizoen vertaald in frisse pastels. (1.289 euro). © Max Mara 2/16 Glorieus breiwerkEen wolletje komt altijd van pas, zoals deze pastelkleurige trui van het nieuwe Antwerpse label Gloria!Gloria! De lenteversie werd dit seizoen vertaald in frisse pastels. (1.289 euro). © Max Mara Glorieus breiwerkEen wolletje komt altijd van pas, zoals deze pastelkleurige trui van het nieuwe Antwerpse label Gloria!Gloria! (99 euro). © Gloria!Gloria! Luchtige lentewolletjes

In de prille lente kan het nog behoorlijk fris zijn. Voor wie uitgekeken is op de dikke wintertruien, zijn er luchtige lentetruien, vaak in frisse kleuren. Al dan niet in combinatie met een bijhorende sjaal of cardigan voor de koukleumen onder ons. Ook handig is de debardeur, die lang geassocieerd werd met onverbeterlijke nerds, maar die al verschillende seizoenen hipper dan hip is. (Lut Clincke)