Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Stephanie Coorevits (37), auteur, psychologe en televisiemaakster.

Een paar dagen geleden luisterde ik nog eens naar Everybody’s Free to Wear Sunscreen. Een briljant nummer gebracht door Baz Luhrman maar geschreven door Mary Schmich, een Pullizer Prize-winnende columniste. Als je het nummer niet kent, kan ik je alleen maar van harte aanraden er eens naar te luisteren. De hele tekst bestaat uit levenslessen, zo herkenbaar, grappig en geniaal in hun eenvoud dat ze de kracht hebben om je te leiden doorheen de verschillende fasen in het leven.

‘You are not as fat as you imagine’ bood me bijvoorbeeld troost wanneer ik me als twintiger weer eens (nutteloos) zorgen maakte om mijn lichaam. ‘Everyday do something that scares you’ mompelde ik tegen mezelf toen ik in duikuitrusting in het midden van de Atlantische Oceaan drie haaienvinnen rond de boot zag cirkelen. En: ‘Don’t feel guilty if you don’t know what you want to do with your life, the most interesting people I know didn’t know what they wanted to do with their lives, some of the most interesting 40-year olds still don’t’ geeft me hoop wanneer ik me weer eens stuurloos en onzeker voel.

Ik pretendeer allerminst dat ik kan tippen aan het talent van mevrouw Schmich maar het nummer doet me altijd nadenken over wat het leven mij tot nu toe heeft geleerd en wat ik zou willen meegeven aan volgende generaties. Dus als jullie het me toelaten, zou ik hier graag wat aanvullingen doen.

Stel niet te veel dingen uit die je nog wil doen, want voor je het weet, is het gedaan

Don’t be a dick. Ik geloof oprecht dat heel wat problemen, op individueel maar ook op politiek niveau, vermeden zouden kunnen worden wanneer men dat advies indachtig is. Je hoeft niet met iedereen akkoord te gaan of iedereen leuk te vinden maar wees gewoon geen klootzak. Behandel anderen met een minimum aan respect en beleefdheid, hoe verschillend ze ook zijn.

Zes glazen water en één Dafalgan voor je gaat slapen na een nachtje stevig stappen, doet wonderen.

Na je dertigste gaat de tijd dubbel zo snel. Tegen dat je veertig bent, gaat alles tien keer zo snel. Dat is geen subjectief aanvoelen maar een feit. Stel dus bij voorkeur niet te veel dingen uit die je nog wil doen of bereiken, want voor je het weet, is het gedaan.

‘Geld maakt niet gelukkig’ is een boutade uitgevonden door mensen met veel geld. Als je er geen hebt, is dat zeer nefast voor de levensvreugde. Dit gezegd zijnde: als je er te veel hebt ook.

Een echte vriend herken je aan het feit dat hij je met dingen durft te confronteren die anderen achter je rug zeggen.

En ten slotte: je hebt geen plastieken rietjes nodig om uit een glas te kunnen drinken. Je mond is een uitstekend (en volwassener) alternatief.