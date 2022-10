Leren loslaten

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Je bent wie je bent door de mensen met wie je omgaat. Bij de ene heb je een fantastische vibe, terwijl de andere een leegzuiger is. Wie is je kostbare tijd waard en wie laat je beter los? Wie laat je groeien en wie houdt je tegen om het beste uit je leven te halen?

Confrontatie aangaan

De eerste stap is durven na te gaan waar zowel de troeven als de obstakels zich in jouw omgeving bevinden. Het is niet omdat je al jaren bevriend bent met iemand, dat je die band vandaag nog altijd even sterk voelt en dat je vrienden móét blijven. Mensen evolueren, wat ervoor kan zorgen dat jullie wegen niet langer naast elkaar lopen. Als afspreken veel energie begint te vragen, is het vaak beter om op een onopvallende, rustige maar ook zekere manier wat afstand te nemen.

De stap zetten

Soms besef je maar al te goed welke impact iets of iemand op je heeft, maar kan je dat moeilijk onder ogen zien. Misschien doe je al jaren dezelfde job waarbij je je niet 100% voelt, maar vind je de beslissing om weg te gaan te groot of te gewaagd. Daarbij komt nog dat je omgeving (partner, ouders, vrienden…) je sprong niet meteen zal toejuichen omdat je daarmee een bepaalde ‘zekerheid’ of ‘gewoonte’ doorbreekt. Toch is het vaak – op korte én lange termijn – een enorme verlossing wanneer je effectief de stap durft te zetten om iets los te laten. Observeer je job, je vriendschappen en relaties, trek conclusies waar nodig en durf los te laten.





Wie? Wat? Waarom? Stel jezelf de volgende vragen als je twijfelt aan vriendschappen en relaties: Wie? Noteer de naam van de persoon die je een negatief gevoel geeft. Wat? Wat voel je als je aan deze persoon denkt? Word je kwaad? Of bang? Schrijf de emotie die je voelt als je aan die persoon denkt op. Waarom? Schrijf op waarom je je zo voelt. Welke actie onderneemt die persoon? Vertoont hij of zij pestgedrag? Geeft hij of zij je slechte energie? Of heb je het gevoel dat alles anders is geworden?





Volgende week: de parels in ons leven.