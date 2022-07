Zalig zomerterras

Brasserie Nieuwpoort is een van dé culinaire hotspots in de badstad. Op het zalige zomerterras, of bij Belgisch weer in het gezellige interieur, kies je voor vlees of vis, tapas of een salade.

Of sip je cocktails met intrigerende namen als Wheeping Gentleman of Sacrifice to Venus.

Brasserie Nieuwpoort, Marktplein 19 in Nieuwpoort – www.brasserienieuwpoort.be

