Onism staat voor de gedachte dat we in ons hele leven maar een klein deeltje van de wereld zullen zien.

En dat idee inspireerde chef-kok Korneel en gastvrouw Stefanie ertoe om de wereld dan maar zelf op tafel te brengen in hun tapasbar Onism in Blankenberge. Maak je keuze uit een trits verfijnde gerechtjes in een knus decor.

www.onism.be

