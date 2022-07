Koffie of toch al apero? Kiss my Coffee staat bekend om de Bleu’ blend van OR Coffee Roasters die er wordt gezet.

Maar je kan er net zo goed genieten van homemade ijsthees, dagverse soep of het aperitief met hapjes van die andere kustlegende, viswinkel Mare Nostrum.

Kiss my Coffee, Leopold II Laan 250 in Oostduinkerke – www.facebook.com

Meer inspiratie voor je vakantie aan de kust? Je vindt het hier.