Ontbijten, brunchen, lunchen of de lekkerste taartjes eten? Bij Maison Jeannine in De Haan serveren ze het allemaal, huisgemaakt en kraakvers. Met een heerlijke koffie of thee vertoef je hier ongetwijfeld langer dan verwacht.

Grote honger? Probeer dan zeker het ontbijt Jeannine deluxe, met een cava of fancy Mimosa-cocktail.

www.jeannine-dehaan.be

