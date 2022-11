Ons proefkonijn in Tabl’O in Nieuwpoort: samen genieten van tapas en klassiekers

Op de grens van Nieuwpoort en Oostduinkerke vind je naast de Sint-Bernarduskerk Tabl’O, een gezellige zaak om tapas te delen met vrienden in een ongedwongen sfeer, maar ook met een uitgelezen wijnkaart en heerlijke suggesties op het menubord.

Als we Tabl’O binnenstappen, voelen we ons al snel thuis. De grote moswand aan de muur en onze vriendelijke buren aan de tafels links en rechts van ons zijn daar niet vreemd aan, net als de hartelijke ontvangst door gastvrouw Maya Strobbe (48). Sinds juli 2019 heeft Maya de touwtjes in handen in Tabl’O. Ze had eerder een eigen wijnhandel, en gebruikt haar wijnkennis nu om haar klanten met raad en daad bij te staan.

Suggestiebord

Opvallend: Tabl’O is een dagrestaurant én de sluitingsdagen zijn donderdag en vrijdag. “Een bewuste keuze. Vanaf 10 uur kan je bij ons al terecht voor een koffie. De keuken is doorlopend open van 11.45 uur tot 18.45 uur. Tot 18.30 uur kan je een tafeltje reserveren en we sluiten gemiddeld rond 20.15 uur.”

De gebakken filet van rog. © Jan Degoe

De chef-kok in Tabl’O is Gregory Kreps (35), bijgestaan door Dylan Deleersnijder (29). Samen met Maya vormen ze een goed geolied team. “Op de kaart staan enkele klassiekers, zowel bij de tapas als bij de hoofdgerechten, maar steeds met een eigen toets. Daarnaast werken we met een suggestiekaart die we om de tien dagen aanpassen. alles steeds dagelijks versgemaakt met zoveel mogelijk producten uit eigen streek.”

Sommelier

De kaart oogt erg aantrekkelijk en krijgt een West-Vlaamse touch mee met het stoofpotje van ‘smoetzachte’ varkenswangetjes. Hoog tijd om te proeven, te beginnen met de tapas. Mijn partner kiest voor de Tabl’O Meatballs. De enige echte onweerstaanbare, luidt het op de kaart, en ze waren inderdaad niet te versmaden. Ik ga voor een van de suggesties: tartaar van langoustines, avocado, limoen, frisee en een krokantje. Heerlijk fris van smaak.

Ook voor het hoofdgerecht houdt mijn partner het klassiek met de keuze voor het vispannetje met een kabeljauwhaasje, verse groenten, witte wijnsaus en puree. Ik kies voor de gebakken filet van rog in een nage van primeurgroenten, een emulsie van Noordzeekrab en stro-aardappeltjes. Beide gerechten zijn overheerlijk, net als de witte wijn die Maya ons voorschotelt. Geen toeval, want ze is een gerenommeerd sommelier met zelfs al een boek op haar conto. En er is een tweede in de maak.

Afsluiten doen we met een mousse van Belgische chocolade die we geheel in de ongedwongen stijl van Tabl’O samen leeg lepelen. Ons moet je het geen twee keer vragen: hier komen we zeker terug.

Tabl’O: Sint-Bernardusplein 4 in Nieuwpoort-Bad. Info: www.tablo-nieuwpoort.be.

Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be