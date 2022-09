Ons proefkonijn in restaurant Den Artisjok: klassiek met verse smaakbom

In de schaduw van de Diaz Arena, het stadion van KV Oostende, vind je in de Troonstraat restaurant Den Artisjok. Aan het roer staat Sven Dierick (26), in de zaal bijgestaan door zijn zwangere vriendin Sofie. Sven kocht het restaurant in 2016, toen hij amper 20 jaar was. “Ik studeerde in 2014 af in de Hotelschool Ter Duinen, en besloot al snel dat ik op eigen benen wou staan. Ik groeide op in de horeca, want mijn ouders baatten jarenlang een feestzaal uit in Kruishoutem. Later verhuisden ze naar Middelkerke, waar ze een brasserie op de dijk over namen. Zo kwam ik als kind aan de kust terecht”, lacht hij, als ik even pols naar zijn niet-West-Vlaamse accent, waar toch al wat Oostends in doorsijpelt.

Vier soorten boter

Ondanks zijn prille leeftijd heeft de jonge kok zijn eigen signatuurgerechten. Zo staat de ‘zeeduivel op wijze van de chef’ al sinds de opening in 2016 op de kaart. Wij laten ons evenwel verleiden door het maandmenu. De hapjes – een scampi met wasabi en een pasteitje van de chef – beloven alvast veel goeds. Ondertussen wordt ook zelfgebakken brood op tafel gezet met – jawel, je leest het goed – vier soorten boter: gewone, smout, gerookte en boter met rode besjes.

Mooie meid

Als voorgerecht krijgen we een ietwat aparte mosselpot voorgeschoteld, typerend voor de chef en waar hij voor staat. Naast mosselen vinden we ook onder meer chorizo, scheutjes, mini-tomaatjes, ui in ons bord wat resulteert in een heuse smaakbom. Blussen doen we met een Pouilly Fumé, altijd een lekker wit wijntje.

De mosselpot van chef Sven, een heuse smaakbom. © Jan Degoe

Voor het hoofdgerecht kiezen we voor heek ofwel mooie meid, en we krijgen een mooi stuk witte vis voorgeschoteld in wittewijnsaus. We zitten tenslotte dicht bij de Noordzee. Verse frietjes én verse mayonaise maken het geheel af. Afsluiten doen we met een portie zelfgemaakte sorbet. “Ik heb er zelf een hekel aan als ik sorbet of ijs uit een potje krijg. Alles zelfgemaakt en vers, dat is mijn motto”, geeft de chef nog mee. En gelijk heeft hij.

Den Artisjok: Troonstraat 121 in Oostende, www.restaurantdenartisjok.be

