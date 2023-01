Ons proefkonijn in Mondieu in Koksijde: pure smaken met een vleugje nostalgie

Mondieu, de naam alleen al doet het beste verhopen. Onze aankomst bij de gerestaureerde abijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde versterkt ons vermoeden. Wat een fantastische locatie is dit voor een restaurant.

Chef Iain Wittevrongel en gastvrouw An Taillieu startten er hun culinaire avontuur in 2005, toen nog onder de naam Ten Bogaerde. Ze maakten al snel furore en kregen in 2012 een Michelinster, die ze in 2017 zelf inleverden. Ze gooiden het roer om, verfristen de zaak op en heropenden als Mondieu.

Kalfstong

(Degustatie)menu’s zijn geschrapt, je kan enkel nog à la carte eten met een keuze aan gerechten, waarbij het product voorop staat. “Een bewuste keuze”, vertelt An. “We wilden opnieuw ons eigen ding doen. Iain is zelf bijvoorbeeld zot van kalfstong, maar dat strookt niet met de verwachtingen van klanten die een Michelinrestaurant bezoeken.”

“Klopt”, bevestigt Iain. “Ik wou weer de vrijheid om te doen wat ik graag doe. Het mocht allemaal wat simpeler. Hoewel, simpel is misschien niet het juiste woord. Puur is een betere beschrijving, waarbij alles draait rond smaak.

Verse vis

En zo komen we weer bij de kalfstong terecht. Heerlijk bereid met tomatensaus met Madeira, Parijse champignons en heerlijk smeuÏge mousselinepuree. Precies zoals in onze herinneringen uit (groot)moeders keuken. “Dit illustreert waar we voor staan. Gerechten met slechts enkele ingrediënten, maar tot in de perfectie uitgevoerd”, lacht Iain.

Iain Wittevrongel. © Westtoer/Michael Dehaspe

Dat kunnen we alleen maar bevestigen. Voor het hoofdgerecht genoten we al van gelakt buikspek, langoustine met een jus van eekhoorntjesbrood en aardpeer en huisgemaakte garnaalkroketten. En waar mijn partner de kalfstong koos, ging ik voor de gebakken zeeduivel met chorizo. Een heerlijk stukje verse vis, maar chef Iain zit dan ook aan de bron met een broer die vishandelaar is. Dit alles overigens met aangepaste wijnen, ons aangeprezen door de jonge, maar gepassioneerde sommelier Jelle.

Jelle verrast ons ook met het dessert. Een lekkere crêpe suzette die hij aan tafel af komt werken. Een leuke afsluiter van een aangenaam restaurantbezoek. Mon dieu, hier komen we zeker terug.

Mondieu vind je in de Ten Bogaerdelaan 10 in Koksijde. Meer info: www.mondieu.eu

Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be