Ons proefkonijn bij Den Haze: landelijke topklasse

Duimen en vingers aflikken in een authentiek kader? Dan ben je bij restaurant Den Haze in Wingene aan het juiste adres.

Midden in de uitgestrekte velden van Wingene – en op een steenworp van het Lippensgoed-Bulskampveld en de Gulkeputten – ligt een verborgen culinaire parel. In een tot in de puntjes gerestaureerde hoeve vind je restaurant Den Haze, al 25 jaar met veel passie en liefde gerund door Miguel Vermeire (46) en Nathalie Plaiy (46).

Miguel fungeert als de perfecte gastheer en sommelier, echtgenote Nathalie tovert het ene overheerlijke gerecht na het andere uit haar koksmuts. Zij genoot haar opleiding aan de Brugse Hotelschool Spermalie en specialiseerde zich aan Ter Groene Poorte in de gastronomie. “We staan voor een Frans-Belgische keuken met een hedendaagse twist”, klinkt het. “Die serveren we in een huiselijke sfeer. Wie hier komt tafelen, moet zich meteen thuis kunnen voelen én lekker eten.”

Nathalie Plaiy en Miguel Vermeire runnen al 25 jaar hun restaurant Den Haze. © Westtoer

Daarvoor werken Miguel en Nathalie zoveel mogelijk met streekgebonden producten. “Onze terroir is uniek”, zeggen ze. “Onze groenten komen van lokale landbouwers en ook ons vlees en onze vis kopen we zoveel mogelijk lokaal. We zijn trots op wat we hier brengen. Elk seizoen frissen we ook onze kaart op, al blijven onze klassiekers vaste waarden.”

Wowervaring

We scherpen onze honger aan met een amberkleurig speciaalbiertje en een mocktail op basis van gember en krijgen bij de voorgerechten – huisbereide garnaalkroketten en een carpaccio van Holstein – een eerste wowervaring. Hier staat iemand met heel veel vakkennis achter het fornuis.

De ingeslagen weg wordt bij het hoofdgerecht voortgezet. Ik geniet van perfect klaargemaakte kalfszwezeriken, mijn tafelgenote gaat voor de Damse Deluxe Burger. Opnieuw een schot in de roos. Afsluiten doen we met Memeetjes pudding: vanillepudding met twéé speculooskoekjes. Likkebaardend lekker en een flinke brok nostalgie.

Wat ons betreft, is Den Haze een absolute aanrader: landelijke topklasse met een warm accent.

Den Haze: Predikherenstraat 18 in Wingene. Info:www.denhaze.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.

Win een waardebon van Den Haze! Wil jij zelf eens proeven van de kookkunsten van Nathalie Plaiy? Dan hebben wij goed nieuws. In samenwerking met Westtoer mogen wij een waardebon van 100 euro weggeven. Surf naar www.kw.be/winetentje en waag je kans.

© PVH