Ons proefkonijn bij De Steenen Haene: vakmanschap in het kwadraat

De Steenen Haene is in Ieper en omstreken een monument. De zaak, die al 28 jaar met een groot hart geleid wordt door chef-kok Wouter Beuselinck (52) en Hilde Notebaert (50) is al sinds de zeventiende eeuw een naam als een klok. “Eerst als koetshuis en herberg”, leggen Wouter en Hilde uit. “De voorbije vierhonderd jaar was hier altijd een zekere horeca-activiteit te vinden. Wij zijn trots dat we die traditie mogen voortzetten.”

Anno 2022 is De Steenen Haene een authentiek restaurant met een herkenbare Frans-Belgische keuken. “Bij ons weet je meteen wat je geserveerd krijgt. Alles wordt in eigen huis bereid en we werken zoveel mogelijk met lokale producten. Groenten van bij de boer om de hoek, ons vlees wordt iets verderop gekweekt en onze vis halen we uiteraard uit de Noordzee. We hebben zoveel troeven in onze regio, daar gaan we maar wat graag mee aan de slag.”

Wie De Steenen Haene binnenstapt, voelt meteen een warm dekentje over zich gevleid worden. Gastvrouw Hilde heeft een eeuwige glimlach op het gelaat en maakt ons met veel passie wegwijs doorheen het menu. We scherpen onze honger aan met een Terrest Golden Tripel, een heerlijk biertje uit Houthulst en een perfecte Picon.

© Westtoer

Het voorgerecht is meteen een schot in de roos. De gegratineerde mossel, op smaak gebracht met venkel wortel en prei overtreft net als de huisgemaakte garnaalkroketten alle verwachtingen.

Vergezeld van een heerlijk glas wijn, met Hilde als volleerd gids, kiezen we voor de geconfijte bil van fazant met witloof en de rundertournedos als hoofdgerecht. Beide borden doen ons watertanden en zijn tot in de puntjes afgewerkt. Wie op zoek is naar vakmanschap, is bij De Steenen Haene aan het juiste adres.

De Steenen Haene: Komenseweg 21, Zillebeke, www.desteenenhaene.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.