Ons proefkonijn bij Armalot by Julia, een verborgen parel in een groene villawijk: “Gezellig eten met een goed glas”

Al bijna 14 jaar ligt in een groene villawijk in De Panne B&B Armalot by Julia verscholen. Uitbaters Sandrine Auvray en Franky Baert bieden er 7 dagen op 7 logies aan. Van donderdag tot en met zondag kunnen ook ‘niet-slapers’ er genieten van ontbijt en lunch. Op zaterdagavond pakken ze uit met een viergangendiner. En dat diner, dat is een absolute aanrader.

Familiegevoel

Bij onze aankomst worden we hartelijk verwelkomd door gastheer Franky, terwijl Sandrine al volop aan het kokkerellen is in de keuken en dochter Charlotte mee in de zaal staat. Aan de muur hangt een zalige retrofoto van het gezin. De naam Armalot komt niet toevallig van de kinderen Arthur, Marie en Charlotte. Julia, die in 2013 werd geboren, werd er achteraf aan toegevoegd.

“De nadruk ligt op seizoensgebonden producten uit eigen streek”

“We willen inderdaad dat familiegevoel uitstralen met gezellig eten en een goed glas in een ongedwongen sfeer. De nadruk ligt op seizoensgebonden producten uit eigen streek. We wijzigen het zaterdagmenu om de drie weken”, vertelt Sandrine. “Voor onze wijnen kiezen we voor Belgische producenten, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Onze kinderen prijken overigens elk op een wijnetiket”, lacht Franky.

Verrassing

Hoog tijd om te proeven. Om te starten krijgen we elk twee oesters voorgeschoteld (eentje natuur en eentje met chimichurri) bij een lokale Marcus Gin uit Oostduinkerke. Daarna volgt het verrassende voorgerecht: pijlinktvis met aubergine en courgette en een subtiele toets zwarte dragonmayonaise, met inkt van de inktvis. Ronduit heerlijk.

De rode baars van het hoofdgerecht komt ook uit zee. Geserveerd met groene asperges, venkel en een saus van bloedsinaasappel opnieuw een verrassende combinatie. Chef Sandrine weet hoe ze haar vis perfect moet bereiden. Beide gerechten gaan vergezeld van prima witte wijntjes, telkens met een verhaal.

Afsluiten doen we met de ‘Conference Gratin’, gegratineerde peertjes met pistache en amandel. We vallen in herhaling, maar het smaakt alweer uitstekend. Bij de koffie krijgen we nog een verrassing geserveerd, maar die gaan we niet verklappen. Wie benieuwd is, zal zelf moeten gaan proeven…





Armalot by Juklia, Ernest d’Arippelaan 13 in De Panne. Info: www.armalot.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be