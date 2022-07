Het beste uit de zee vers klaargemaakt

Nieuwpoortse garnalen, wulken, kreukels, mesjes, langoustinestaartjes, koningsgarnalen en de beste zilte oesters. De familie Wittevrongel verkoopt al generaties lang vis.

Niet alleen in hun alom bekende viswinkel Mare Nostrum in Koksijde, maar ook in de vlakbij gelegen visbistro Julia Fish & Oysterbar in Sint-Idesbald.

Reserveer een plekje aan de bar zodat je alle visgerechten voor je neus klaargemaakt ziet worden.

www.julia-baaldje.be – www.marenostrum.be

