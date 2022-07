Groenten vers uit zee

Seaweedchef Donald Deschagt van restaurant Le Homard et La Moule in Bredene is in Vlaanderen een absolute pionier in het koken met wieren en algen.

De Noordzee, golfbrekers en duinen triomferen als zijn voortuin én lokale werkterrein. Wekelijks wandelt hij gelaarsd het water tegemoet, knipt er wieren en algen, plukt kruiden in de Bredense duinen, bloemen en bloesems, wilde rucola, duindoornbessen… en verwerkt die in zijn gerechten en eigenbereide streekproducten.

Zin in meer? Schrijf je dan zeker in voor een van de zeewier- en kruidenwandelingen met degustatie.

www.lehomardetlamoule.be

Meer inspiratie voor je vakantie aan de kust? Je vindt het hier.