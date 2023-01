Gerechten met geneeskrachtige planten

Van heilzame paddenstoel tot veenbraam als immuunbooster of verbena als zenuwsterkend kruid. Planten worden wereldwijd al duizenden jaren gebruikt als (ondersteunend) medicijn. En dat beschrijft Wouter Bijdendijk bijzonder intrigerend in zijn nieuwe boek Plantkracht, met een dertigtal veelal lokale planten en paddenstoelen die het immuunsysteem, de algehele gezondheid, het uithoudingsvermogen, de spijsvertering, de vitaliteit en het brein ondersteunen. Surplus? Sterrenchef Joris Bijdendijk en broer van voorziet elk van die planten van twee vegetarische recepten.

ZO MAAK JE HET

Maak de peterseliecrème. Pluk de groene blaadjes van de peterselie, zonder steeltjes houd je ongeveer 40 gram over. Houd je minder over, vul dan aan met wat extra peterselieblaadjes. Draai in de blender de blaadjes samen met de zonnebloemolie 30 minuten lang zo glad mogelijk. De olie wordt daardoor warm.

Zeef de peterselieolie door een stuk kaasdoek boven een kom, knijp goed uit. Mix in een hoge beker het eiwit en de sushiazijn met een staafmixer en giet daar al mixend in een dunne straal 200 milliliter peterselieolie bij tot je een mooie stevige crème hebt.

Schil de witte asperges met een dunschiller. Snijd ze in drieën en vervolgens in de lengte op de mandoline in dunne plakjes. Snijd de granny smiths in hun geheel op de mandoline in dunne plakjes. Ontkroon de groene aardbeien en snijd ze met een scherp mes in dunne plakjes.

Leg de asperges strak naast elkaar op een bord. Verdeel er de ginkgobladeren overheen. Leg daarop de groene appel en dan de groene aardbeien. Herhaal nog een keer en maak de andere borden net zo op.

Serveer de peterseliecrème in een kommetje ernaast met nog wat peterselieolie eromheen gedruppeld.





DIT HEB JE NODIG – voor 4 personen

Voor de peterseliecrème

– 1 bosje (ca. 80 g) bladpeterselie

– 200 ml zonnebloemolie

– 1 eiwit

– 25 ml sushiazijn

Voor de salade

– 4 witte asperges

– 2 grannysmithappels

– 5 groene aardbeien

– 25 ginkgobladeren

Benodigdheden

– kaasdoek

– dunschiller

– mandoline





Weetje: ginkgo bevordert de doorbloeding van de kleine haarvaten, is bloedverdunnend, heeft een antioxidante werking, verbetert de hersenfunctie door verbeterde doorbloeding, verbetert het geheugen, helpt tegen astma en beschermt de bloedvatwanden





Champignon à la grecque met artisjok en venkelzaad

ZO MAAK JE HET

Doe alle ingrediënten, behalve de artisjokken, in een grote pan en breng aan de kook.

Laat 10 minuten zachtjes koken, voeg dan de artisjok toe en laat nog 5 minuten zachtjes koken. Schep met een schuimspaan alle groenten uit de pan en leg ze in borden.

Kook de bouillon nog iets verder in om de smaak te versterken. Giet de hete bouillon bij de groenten in de borden.

DIT HEB JE NODIG – voor 4 personen

– 300 g champignons, gehalveerd

– 400 ml groentebouillon

– 100 ml witte wijn

– 1/2 ui, in dunne reepjes

– schil van 1/2 biologische citroen, in dunne reepjes

– 3 el olijfolie

– 2 el appelciderazijn

– 1 tl venkelzaad

– 1 tl korianderzaad, fijn geplet

– 1 laurierblaadje

– 2 tenen knoflook, geraspt

– 4 el tomatenpuree

– blaadjes van 5 takjes tijm

– fijn zeezout en versgemalen zwarte peper

– 4 violette artisjokken, gekookt en schoongemaakt





Weetje: de champignon werkt bloeddrukverlagend, is een bron van antioxidanten, verhoogt de melkproductie, beschermt ons DNA, werkt ontstekingsremmend, is een bron van vitaminen én goed voor bindweefsel, huid en kraakbeen.