Geen dag zonder groenten met de vegetarische recepten van Green Kitchen Stories

Zonneschijnsalade met kokosroom of een wintersalade met sinaasappel, dadel en avocado? Eén ding is zeker, met The Green Kitchen Quick + Slow eet je jezelf gelukkig. David Frenkiel en Luise Vindahl van Green Kitchen Stories voorzien de vegetarische keuken met hun nieuwste boek van een portie kleurrijke moodboosters. Sterker dan elk fashionstatement, snakken we ook aan tafel naar een bord gevuld met textuur, kleur en verrassende smaken. Van snelle doordeweekse veggierecepten tot uitgebreide weekenddiners. Doe ons maar alles, graag!

Yoghurt-haverplatbrood

Zo maak je het

Platbrood is waarschijnlijk het makkelijkste brood om te maken omdat je eigenlijk maar twee ingrediënten nodig hebt (meel en vocht), geen oven en het deeg niet hoeft te rijzen. Je kunt gewone bloem gebruiken maar havermeel heeft een iets hartiger smaak en zorgt ervoor dat het glutenvrij is.

Roer in een kom het havermeel, bakpoeder en zout door elkaar. Roer de 125 milliliter yoghurt erdoor tot je een plakkerige deegbal hebt. Dek af met een plastic zak of plasticfolie en laat 15 minuten rusten (dan is het eenvoudiger uit te rollen).

Schraap het deeg uit de kom op een schoon aanrecht en bestuif het met havermeel. Vorm er een bal van. Als het deeg te kleverig is, kun je er wat extra havermeel over stuiven.

Verdeel het deeg in vieren en rol er balletjes van. Rol die een voor een uit tot een ovaal van 5 millimeter dik. Leg die in de plastic zak of in het plasticfolie om te voorkomen dat ze uitdrogen.

Zet een gietijzeren koekenpan op matig vuur. Bestrijk de pan met wat olijfolie als hij heet is en leg het eerste platbrood erin. Bak circa 2 minuten aan de ene kant, tot die goudkleurig is en donkere plekjes heeft, en bak dan de andere kant 1 minuut. Houd warm in een schone theedoek terwijl je de rest bakt.

Smeer dan op elk platbrood een dikke laag yoghurt en bestrooi met flink wat za’atar. Leg de tomaat erop en besprenkel met salsa verde. Snijd in punten en val aan.





Dit heb je nodig voor 2-4 personen

100 g havermeel, plus extra om te bestuiven

1/2 tl bakpoeder

1 tl zout

125 ml Turkse yoghurt (of andere yoghurt)

olijfolie, om in te vetten

Voor het beleg

250 ml Turkse yoghurt

1 el Za’atar

4-8 rijpe tomaten, in dunne plakjes

120 ml salsa verde





Pompoenpittenpasta

Zo maak je het

Notenpasta’s zijn tegenwoordig overal te koop maar pompoenpittenpasta is goedkoper en extreem lekker als dipsaus voor appel, bleekselderij en wortel. Hij is ookprima geschikt voor mensen met een notenallergie. In de keuken gebruik je hem netals tahin: sprenkel de pasta over brood en yoghurt of havermout en voeg hem toe aan energierepen en toetjes. De pasta wordt vloeibaar door er aan het eind van het mengproces wat kokosolie aan toe te voegen.

Verwarm de oven voor tot 140 °C (hetelucht) / 160 °C (elektrisch). Spreid de pompoenpitten uit op een bakplaat en bestrooi met zout. Rooster 15-18 minuten in de oven tot de zaadjes beginnen te poffen.

Doe de geroosterde pitten in een krachtige keukenmachine en zet die 10-15 minuten aan, op hoge stand, of tot je een supergladde, vloeibare pasta hebt. Stop af en toe om de pasta aan de zijkanten van de kom naar onderen te schrapen (en om je keukenmachine af te laten koelen). Voeg als de pompoenpittenpasta helemaal glad is de kokosolie en kardemom toe.

Mix die er snel door, schenk de pasta in een pot en sluit die af. Je kunt de pompoenpittenpasta minstens een maand op kamertemperatuur bewaren.





Tips: Zoetekauw? Als je de pasta liever iets zoeter wilt hebben, kun je tegelijk met de kokosolie een paar theelepels kokosbloesemsuikertoevoegen.Experimenteer: je kunt de kardemom vervangen door andere specerijen





Dit heb je nodig voor 250ml

300 g pompoenpitten

flinke snuf zout

2 el kokosolie, op kamertemperatuur

1/2 tl versgemalen kardemom