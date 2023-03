Feestelijk gebak uit de Lage Landen

Gebak uit het hart van de Lage Landen, voor alle feesten van het jaar. Zo kondigt Regula Ysewijn haar nieuwste boek Van wafel tot koek aan. Een ode aan het zoet genot, zijn culinaire erfgoed en rijke sociale geschiedenis. Van de Belgische wafel tot de Brugse achten en de rijke kermisgastronomie. Met verhalende fotografie en de beste bakrecepten proef je het hart van onze lokale eetcultuur en wordt elke dag een heerlijk feest!

Brugse achten zijn kleine gesuikerde krakelingen in de vorm van een 8, wat een oude krakelingvorm en een symbool voor oneindigheid is. Een kok aan het hof van Maria van Bourgondië heeft ze naar verluidt bedacht toen ze genoeg had van taarten en iets anders wilde. Bakker Amand Deman en zijn vrouw Stefanie Vervarcke begonnen in 1880 een winkel aan de Braambergstraat 20 in Brugge. Ze bakten voornamelijk brood, maar ook pain à la grecque, eierkoeken, Brugse beschuiten en Brugse achten. Tegenwoordig zetten twee vrouwelijke bakkers uit dezelfde familie het familiebedrijf voort onder de naam Oud Huis Deman. Ze bakken deze krakelingen nog altijd.





Smelt de boter in een kleine pan op laag vuur. Haal hem van het vuur, schenk het water erbij om hem af te laten koelen en voeg hem toe aan de bloem in een kom. Kneed tot je een compact deeg hebt. Laat het deeg 15 minuten rusten. Vet een bakplaat in en strooi er voor elke krakeling een laagje beschuitkruimels of paneermeel op. Doe de suiker in een kom en zet een spuitfles of een kommetje water klaar.

Verwarm de oven voor op 200 °C (gebruik niet de heteluchtstand).

Rol het deeg uit tot de dikte van een potlood en snijd het in repen van 21 centimeter lang. Maak er achten of krakelingen van, doop ze in de suiker en leg ze op de kruimels op de bakplaat.

Strooi de resterende suiker erover en bevochtig ze met een beetje water uit de spuitfles of door er wat water over te schieten met je vingers. Bak ze 20 minuten in het midden van de oven. Laat de Brugse achten afkoelen op de bakplaat tot de gekaramelliseerde suiker hard wordt.





Dit heb je nodig voor 20 stuks

150 g ongezouten boter, zacht, plus extra om in te vetten

35 ml water, plus extra om te besprenkelen of te besproeien

250 g patentbloem

15 g verkruimelde beschuit of paneermeel

100 g lichtbruine suiker