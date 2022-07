Elke zomerse baguette vraagt om een lekker stuk kaas of een bijpassende delicatesse. En die vind je sinds maart in het nieuwe Kaashuis Bovèr in De Haan.

Waar kaasmeester Axelle en haar partner Tibo met veel passie een goeie selectie ambachtelijke kazen en verfijnde charcuterie aanbieden.

www.kaashuisbover.be

Meer inspiratie voor je vakantie aan de kust? Je vindt het hier.