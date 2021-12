Lekker tafelen met 100% West-Vlaams

Van venkel over hertenvlees tot lokaal gebrouwen bier. Met lokale producten scoor je altijd. De pure smaken en authenticiteit van de korte keten inspireren niet alleen de chefs van Het Lekkere Westen, maar ook elke gedreven thuiskok. Kies jij ook voor lokale ingrediënten?

West-Vlaanderen bulkt van het vakmanschap en bijzonder goeie streekproducten. Het is een plek waar tradities en vakkennis worden doorgegeven van generatie op generatie om de exclusieve West-Vlaamse producten op hun best en met grandeur te behouden.

Met een verhaal én doorgedreven karakter. Altijd op zoek naar de beste producten en producenten bundelt 100% West-Vlaams met trots de beste hoeve- en streekproducten op zijn website en laat het ons kennismaken met de gepassioneerde vaklui achter de lokale producten.





Venkelsoep met paprika

Dit heb je nodig

voor 10 personen

– 1 ui

– 3 grote venkelknollen

– 1 prei

– 1/2 rode paprika

– venkelloof

– gerookte zalm

– room

– kippenbouillon

– hoeveboter

– peper en zout





Zo maak je het

Snijd de groenten in fijne stukjes. Stoof de fijngesneden groenten een tiental minuten aan in hoeveboter. Kruid met peper en zout. Voeg de kippenbouillon toe en laat de soep 30 minuten koken.

Mix de soep en werk af met een beetje room.

Serveer met wat venkelloof en snippers gerookte zalm.

Tip:De gerookte zalm kan je ook vervangen door hoevespek. Bak het spek krokant aan in wat hoeveboter.





© Bart Tanghe

Gebraden platte bil met Keyte-bier

Dit heb je nodig

voor 6 personen

– 1 kg platte bil van hert

– 500 ml Keyte-bier

– 100 g hoeveboter

– 400 g shiitakes

– 400 g Parijse cham-pignons

– 10 sjalotten

– 5 jeneverbessen

– 3 teentjes look

– 1 bieslook

– 1 rode biet

– 12 duinaardappelen

– peper en zout





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 150°C.

Pel de sjalotten en snijd ze fijn. Kleur ze samen met de look en het vlees aan in hoeveboter. Voeg de jeneverbessen en het Keyte-bier toe. Plaats gedurende 10 minuten in de oven.

Haal het vlees uit de oven en laat het 15 minuten rusten. Snijd in plakjes.

Haal de jus door een zeef en monteer op het laatste moment met koude hoeveboter.

Snijd de shiitakes en Parijse champignons in grove stukken en stoof ze aan in hoeveboter. Werk af met fijnversneden bieslook en peper en zout.

Kook de rode biet (winterbiet moet twee uur koken, zomerbiet anderhalf uur). Pel en snijd in plakken. Steek cirkels uit met een uitsteekvorm.

Snijd met een appelboor de ongeschilde duinaardappelen in een champignonvorm. Kook ze in water met zout. Verfris de aardappelen onder koud stromend water en kleur ze aan in boter. Kruid met peper en zout.

Keyte-bier: Oostends icoon In 2004 herdacht de stad Oostende de 400ste verjaardag van het ‘Beleg van Oostende’ dat plaatsvond van 1601 tot 1604. Op vraag van de Oostendse Bierjutters – een groep enthousiaste zythologen – creëerde Brouwerij Strubbe uit Ichtegem het unieke Keyte-bier, een goudblonde tripel met een volmondige afdronk. Wat een eenmalig brouwsel zou worden naar aanleiding van de festiviteiten, is uitgegroeid tot een niet weg te denken icoon voor Oostende.





