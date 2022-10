Leg dat negatieve stemmetje het zwijgen op

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Heb je ook soms het gevoel dat je emoties bepaald worden door negatieve stemmetjes in je hoofd? Dat is je inner voice, je onderbewustzijn dat jou heel wat wil wijsmaken. Die stemmetjes ontstaan vanuit je onzekerheden en sturen je voortdurend negatieve boodschappen: ‘Je bent te dik, te oud, niet slim genoeg…’. Die stemmetjes zijn het resultaat van slechte ervaringen of onbenullige opmerkingen uit je kindertijd of je jongvolwassen leven.

Draag je wat die pester of onbewuste plager tegen je zei tot op vandaag met je mee? Dan heb ik verrassend nieuws! De kans is heel groot dat, wanneer je de confrontatie zou aangaan, de persoon in kwestie stomverbaasd reageert en helemaal niet meer weet waarover je het hebt.

Onzekerheid aanpakken

Ook ik heb het al meegemaakt. Lang geleden zei iemand me, net voordat ik op het podium sprong om een work-out te geven, dat ze veel liever les kreeg van mijn mannelijke collega, omdat ze bij hem tenminste voelde dat ze gesport had en ze de sfeer er ook veel leuker vond dan bij mij. Niet echt motiverend om je les te starten. Ik heb de daaropvolgende twee maanden mijn slechtste lessen ooit gegeven omdat ik onzeker was. De stemmetjes in mijn hoofd zeiden me dat ik niet goed was in lesgeven, dat mijn work-outs niet intensief en leuk genoeg waren.

Dat duurde tot het moment kwam dat ik die negatieve stemmetjes de grond inboorde door me te realiseren dat ik al sinds mijn 15de lesgeef aan volle zalen en me dus niet moest laten kleineren door één opmerking.

Wees gerust, iedereen heeft wel eens last van onzekerheden. Je mag ze alleen niet sterker laten worden.





Positieve focus Telkens een negatief stemmetje opduikt, voel je je de grond ingeboord en onzeker. Maar gelukkig kan je het eenvoudig het zwijgen opleggen door je te focussen op je positieve kanten. Je zal merken dat je je instant een stuk beter voelt.





Volgende week: lege verhalen.