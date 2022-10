Leef zonder (ver)oordelen

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

Wat de wereld echt mooier zou maken is een maatschappij waarin we enkel waarnemen en niet langer oordelen of zelfs veroordelen. Dat zou ons allemaal een pak zelfverzekerder maken.

Zien we iemand die anders is dan wij zelf zijn, dan hebben we de neiging om meteen een oordeel te vellen over hem of haar. Maar oordelen over personen die je niet goed kent, is als een blinde die over kleuren oordeelt. Besef dat je nooit precies weet wat zich in andermans hoofd afspeelt en waarom hij of zij zo is of zo handelt. Oordelen vreet ook energie. Maak je ook niet druk als iemand een oordeel over jou heeft. Ze kennen je verhaal en situatie niet. Het zijn lege verhalen. Je zal vanzelf stoppen met je af te vragen wat en hoe vaak anderen over je denken, eens je beseft hoe weinig ze dat eigenlijk maar doen.

Lief voor jezelf en anderen

Velen worden ook precies dat wat anderen over hen zeggen of denken, en verliezen zo zichzelf. Stop daarom met zelf te oordelen en ook met te luisteren naar anderen die (ver)oordelen. Wees empathisch en lief voor jezelf maar ook voor anderen. Probeer vanaf nu iedereen gewoon waar te nemen. Je zal er rustiger en gelukkiger én een beter mens door worden. En zoek meteen ook gelijkgestemden op.

Stop roddels Wil je anderen niet langer zomaar be- of veroordelen? Ga dan niet mee in roddels. Reageer neutraal als je ze hoort en verander van onderwerp. Je zult merken dat de roddelaar in kwestie bij jou niet meer komt aankloppen.





