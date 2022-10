Le Bassin: Oostendse degelijkheid

Bij Le Bassin de voeten onder tafel schuiven, dat is thuiskomen. In het gezellige etablissement op de Visserskaai in Oostende is ook een hotel én een wijn- en kaasbar. Elk van de drie zaken wordt uitgebaat door een lid van de familie bijgestaan door trouwe teamleden. En dat voel je. Het restaurant nemen Tom en broer Nick Vanhaecke, samen met chef Christine Degroote voor hun rekening, Elsie Bruynoghe, vrouw van Tom, staat in voor de ontvangst en het reilen en zeilen in het hotel. Dochter Zoé neemt de honneurs waar in Le Bar du Bassin, die naast het restaurant ligt. Als sommelier, kaasliefhebber en zytholoog – een slim woord voor bierkenner – deelt ze haar passie met de klanten en voorziet ze een paring tussen kwalitatieve dranken, lekkere kazen van kaasaffineurs Van Tricht en charcuterie van Deschildre Streekproducten en Joka.

Lokale producten

Beginnen doen we de avond in het restaurant met Bekegemse ganzenleverterrine met duindoornbesgelei, gebakken peer en brioche met rozijnen, mijn gezelschap gaat voor de gebakken sint-jacobsnootjes, truffel, fettuccine en een parmezaancrumble. Daarna nemen we de zeetong meunière met verse frietjes en dito tartaar, en de bouillabaisse à l’Ostendaise met noordzeevis, nieroogkreeftje, toast en rouille. De échte specialiteit van het huis waar ze van ver en met plezier voor afzakken tot bij Le Bassin. Zo ook onze tafelburen, vaste klanten van aan de andere kant van het land die zichzelf tweemaal per jaar op de specialiteit trakteren.

Chef Tom Vanhecke. © Toerisme Oostende

Na het eten komt de chef even gezellig aanschuiven voor een babbel. Na het groeten van de klanten licht hij ook even zijn visie toe. “De kwaliteit van onze keuken, maar ook onze ecologische voetafdruk vinden we belangrijk”, aldus chef Tom Vanhaecke. “Daarom gebruiken we verse en lokale producten, en als ambassadeur van North Sea Chefs focussen wij vooral op noordzeevis.” Daarna troont Tom ons nog mee richting Le Bar waar dochter Zoé ons nog een glaasje wijn voorschotelt. Een van de vele in haar wisselende aanbod die ze allen zelf voorproeft en vooral lekker moet vinden. Wars van alle trends of hypes. Dit is de kracht van het restaurant én Le Bar. Lekker, pretentieloos, traditioneel en gezellig.





Le Bassin, Visserskaai 1 in Oostende – www.hoteldubassin.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.