Kunst in Huis: leen eens een stukje kunst

Een kleurrijk schilderij waarvan de aanblik je alleen maar blijer maakt, een beeldhouwwerk dat een gevoelige snaar raakt telkens je ogen er even aan blijven haperen… Kunst in huis halen, doet iets met een mens. En dankzij een initiatief als Kunst in Huis hoeft dat niet eens onbetaalbaar te zijn.

De vzw Kunst in Huis werkt als een bibliotheek waar iedereen kunstwerken kan lenen. Je vindt er zo’n 5.000 schilderijen, tekeningen, foto’s en unieke objecten van 370 beginnende en opkomende kunstenaars. In Kortrijk kun je een deel van de collectie gaan bekijken in Kunstencentrum BUDA.

Voor 12 euro per maand leen je een van die kunstwerken, verzekering inbegrepen. Dan blijft het een tijdlang bij jou aan de muur hangen, tot je een ander werk kiest. Of… je wordt er zo verliefd op dat je het wil kopen. En dat kan dan ook. De aankoopprijzen liggen tussen 200 en 3.000 euro.

Tip: geef een kunstcheque cadeau – in een digitaal of fysiek cadeaupakket – en trakteer iemand op 6 of 12 maanden hedendaagse kunst in huis.

Kunst in Huis heeft vijf filialen waar je kunt inschrijven: in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Je leest er meer over op www.kunstinhuis.be.

De vrijheid van het fantaseren

Korneel Detailleur (36) woont en werkt in Oostende. Je vindt zijn illustraties in boeken – van Bart Moeyaert tot Raf Walschaerts – en in kranten en tijdschriften. Zijn werk heeft een absurd karakter en soms ook een donkere kant. “Het bevreemdende, surreële vind ik interessant. Ik hou van de vrijheid van het fantaseren”, vertelt hij over zijn werk.

Tekenen op foto’s

Ann-Sophie Deproost (33) werd geboren in Brugge en woont en werkt in Gent. Ze deed een bachelor in fotografie en een master in tekenkunst aan LUCA School of Arts Gent, en brengt beide media samen in haar werk. Ze vertrekt vanuit eigen foto’s waarin ze de grens tussen natuur en cultuur opzoekt, en werkt daarop voort met potlood, stiften, inkten of houtskool, maar ook met gommen en cuttermessen. Op die manier transformeert elk fotografisch beeld langzaam naar een uniek werk.

Nieuwe doorkijk

Robin Vermeersch (55) maakt schilderijen, tekeningen, sculpturen en installaties in zijn atelier in Waregem. Hij vertrekt vaak van organische natuurelementen die hij herwerkt tot amorfe beelden die tunnels, kokers, gaten en kuilen simuleren. En schept op die manier een universum waar achter ieder beeld een nieuwe doorkijk schuilt.

Schone schijn

De Brugse Joke Raes (39) tekent, boetseert en assembleert wortels, stammen, bloemen, kiemen, zwammen, zaden en meeldraden. Met haar tactiele materiaalgebruik vervaagt het onderscheid tussen natuur en cultuur. Haar werken ogen mooi op het eerste gezicht, maar vertellen tegelijk een verhaal van onderhuids verval.

Alles is kunst

De Roeselaarse Nel Bonte (36) gaat in haar werk op zoek naar de grens tussen sculptuur, architectuur en scenografie. Ze transformeert elk ‘objet trouvé’ tot een kunstwerk. Haar installaties en objecten bestaan uit abstracte beeldelementen die ze vindt in dagdagelijkse voorwerpen.