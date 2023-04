Kunst in de kerk in Kortrijk

De ontwijde en gerenoveerde Sint-Rochuskerk in Kortrijk heet sinds vorig jaar Art Church Rochus. In dit indrukwekkende decor wordt de komende weekends bekroond werk tentoongesteld van de bekende natuurfotograaf Lars Beusker, naast creaties van Jean Paul Kala en Marianne Turck.

In de Art Church Rochus in Kortrijk brengt de Oost-Vlaamse familie Vande Wiele-Loosveldt voortaan haar kunstpatrimonium onder, maar worden ook regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. Zo kun je er de komende weekends werk bezichtigen van drie kunstenaars die vertegenwoordigd worden door de Latemse galerie Art Center Horus. Galeriehoudster Nina Van den Bosch sloeg daartoe de handen in elkaar met Nathalie Loosveldt van Art Church Rochus.

Je stelt voor het eerst tentoon in een kerk. Wat boeit je in zo’n plek?

“In een kerk hangt een mystieke sfeer, waarin ik kunst vind passen. Tegelijk is het net het imposante kerkdecor waardoor je beseft dat zelfs kunst nietig is. Het is een mooie manier om kunst dichter bij de mensen te brengen ook. Vroeger kwamen ze er samen om te luisteren naar de priester en elkaar te ontmoeten. Die verbindende functie blijft behouden, maar nu speelt die zich af rond de kunst die je er kunt bekijken.”

Wat bepaalde welke kunstenaars je hier mee naartoe neemt?

“Ik werk uitsluitend met kunstenaars waarin ik zelf honderd procent geloof. Kunst is erg persoonlijk, vind ik. Authenticiteit en bezieling, daar draait het voor mij om. Graag zien is het sleutelwoord. Ik hou van mijn kunstenaars en van hun werken. Ik kan kunst dan ook niet loskoppelen van de persoon die ze maakt.”

“Mijn persoonlijke smaak gaat heel breed. En groeit ook veelal. Soms spreekt iets me niet meteen aan, maar ontdek ik gaandeweg aspecten die me wel boeien en ten slotte helemaal winnen voor iemands werk. Ook dat is kunst voor mij: iets leren waarderen. En dat idee wil ik graag delen met anderen.”

De Rolls-Royce van de natuurfotografen

De tentoonstelling in de Sint-Rochuskerk is een unieke gelegenheid om het indrukwekkende werk van Lars Beusker, een nieuwe wereldster van de natuurfotografie, van dichtbij te bewonderen. De Duitse fotograaf werd in september vorig jaar in New York verkozen tot Nature Photographer of The Year wegens zijn fascinerende close-ups. Beusker heeft dan ook een bijzondere manier van werken: hij probeert altijd oogcontact met het dier te maken, en probeert daartoe heel dicht bij het dier te komen. Zo probeert hij de emoties die hij voelt op het moment van de opname vast te leggen op beeld. “Een gevaarlijke werkwijze”, vertelt Nina Van den Bosch, die de tentoonstelling organiseert en Beusker leerde kennen als een bijzondere persoonlijkheid, een man met lef. “Uiteraard maakt Lars oogcontact met het dier door de lens. Rechtstreeks oogcontact maken met een wild dier betekent dat je wordt aangevallen tenslotte. Maar hij gebruikt nooit lange lenzen, en moet het dier dus wel heel dicht benaderen.”

Natuurfotograaf Lars Beusker. © GF

“Hij vertelde me dat het één keer bijna fout ging”, schetst Nina. “Toen hij een foto van een beer had gemaakt, beging hij de fout om het beeld even te checken en vervolgens weer op te kijken. Recht in de ogen van de beer. Hij heeft zijn blik meteen neergeslagen en zijn hoofd nederig gebogen. Het liep gelukkig goed af. Maar het geeft wel aan dat zo’n onderneming allesbehalve vanzelfsprekend is.”

Beusker is gefascineerd door wilde dieren en de rust van de ongerepte natuur. Hij legt unieke momenten vast in zwart-wit, en brengt die ook maar uit met een maximumoplage van tien stuks wereldwijd. “Lars is altijd enorm georganiseerd en extreem perfectionistisch, ook in de afwerking van zijn portretten. Ik beschouw hem als de Rolls-Royce van de natuurfotografen”, glimlacht Nina.



De expo vindt plaats van vrijdag 21 tot zondag 23 april en van vrijdag 28 tot maandag 1 mei in de Art Church Rochus, Doorniksewijk 85 in Kortrijk. Naast het werk van Lars Beusker, Jean Paul Kala en Marianne Turck, is er ook werk van andere kunstenaars te zien. Toegang na inschrijving op www.artcenterhorus.com. •