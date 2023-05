Kreunende mannen in een sauna

Ze wonen allebei in Kortrijk en delen een liefde voor het goede leven en schrijven. Verder hebben onze twee columnisten weinig gemeen. Wekelijks geven ze hier een inkijkje in hun uiteenlopende levens. Deze week is dat Stephanie Coorevits (38), auteur, psychologe en televisiemaakster.

Dus. Ik moet iets bekennen. Ik schrijf deze column nu al een jaar of negen en na al die tijd wordt het soms wat lastiger om inspiratie te vinden. Daarom ga ik af en toe te rade bij vrienden en familie. Omdat ik merkte dat, vanwege de eindeloze regen, mensen de laatste tijd iets knorriger rondlopen dan je normaal gezien in deze tijd van het jaar zou mogen verwachten, stuurde ik het volgende berichtje rond: ‘Het is weer inspiratieloze column-tijd. Ik had graag iets gedaan rond frustraties. Alle input is welkom.’ Ik kreeg fantastische reacties en de leukste wil ik je zeker niet onthouden.

1. Dieren en joggen. Dieren weten mij vaak te vinden tijdens het joggen. Ik had ooit eens een koe achter mij (btw: die beesten hebben een opvallend lange spanwijdte en zijn bedrieglijk snel). Schrik van mijn leven gepakt. Vorige week had ik een jack russell aan mijn been. En dan dat baasje: ‘Mo t’ès ne froaien wi!’

2. Mensen die na elke zin vragen ‘Snap je?’ Ja, Deborah, ik snap zo goed als alles wat je zegt. Wat ik dan weer niet snap is hoe jij zo lang hebt weten te overleven met die ene gram verstand die jij in je hoofdje hebt zitten.

3. Mensen die ‘Goeiemorhend’ zeggen. Fuck off.

4. Een out of office instellen waarin je duidelijk zegt ‘Als het héél dringend is, stuur me een WhatsApp’ en dan een WhatsApp krijgen met de vraag of persoon X over negen maanden eens contact wil opnemen. Opnieuw: Fuck off.

5. ‘Hippe’ samenstellingen. Moeder met ambitie: mambitie. Influencer mom: momfluencer. *insert brakende emoticon*

6. Je neef die op familiefeesten van je tante een mop moet vertellen die ‘zo goed is’. Waarop de neef (die je toch al verafschuwt) de mop vertelt, die – uiteraard – op de ballen trekt en jij twee vorken in je oor wil rammen.

“Mijn vrienden zijn dé beste remedie tegen frustraties”

7. Opdringerige vegans. Correctie. Vegans.

8. Voicemessages

9. Mensen die ‘de kids’ zeggen.

10. Mannen met een Peeky Blinders-pet.

11. Kreunende mannen in een sauna. Wil je een drol leggen of zit je te ontspannen? Want beide kan niet. En doe je rughaar af.

12. Iets online bestellen en daar honderd mails rond krijgen: bevestiging, nieuwsbrief, bevestiging van actief profiel, melding van inpakken, bpost: ‘het is onderweg’, winkel: ‘het is onderweg’, bpost: ‘hopelijk goed ontvangen’. Ja het is goed. Ik wil gewoon mijn shampoo.

Ik kan niet anders dan concluderen dat mijn vrienden dé beste remedie zijn tegen frustraties.