Koester de parels in je leven

Wekelijks schrijft gezondheidscoach en bestsellerauteur Delphine Steelandt hier over fysieke én mentale gezondheid en geeft ze concrete tips, volgens haar levensmotto: ‘La vie est belle’.

De mensen die je niet (of toch heel moeilijk) kan missen in je leven zijn je parels. Je ziet hen misschien niet elke week, maar ze zijn wel belangrijk voor jou. Vergeet niet hen af en toe in de bloemetjes te zetten.

Wat die mensen voor jou doen lijkt misschien wel vanzelfsprekend of je staat er niet bij stil dat ze ook wel eens behoefte hebben aan een complimentje. Vertel hen wat het voor jou betekent te weten dat je altijd op hen kan rekenen en dat ze er altijd voor je zijn.

Toon jij al je dankbaarheid aan je vrienden, partner of familie? Ga dan nog een stapje verder! Doe net dat ietsje meer dan wat ze van je gewoon zijn. Verras hen op een manier waarbij ze je waardering écht voelen, je dankbaarheid zien of je hulp krijgen.

Dankbaarheid tonen

Inspiratie nodig om de parels in je leven te bedanken?

– Geef je vaak een bloemetje aan je moeder, verras haar dan eens met een etentje samen in een leuk restaurantje.

– Geef je altijd een knuffel aan je vrienden en zeg je hen dan hoe blij je bent dat je hen ziet? Geef hen dan eens een knuffel die vijf seconden langer duurt terwijl je zegt wat ze voor je betekenen.

– Staat die collega altijd voor je klaar? Vraag haar of hem om even tot bij jou te komen, te gaan zitten om samen een babbeltje te slaan terwijl jullie een stukje cake, speciaal voor haar of hem gebakken, eten.





Met dit stappenplan ontdek je de parels in je leven. Wie zijn zij? 1. Wie geeft je altijd een warm en oprecht gevoel? Bij wie ben je graag? Van wie krijg je een spontane glimlach? Schrijf alle positieve relaties in je leven op. 2. Wat voel je als je bij hen bent? Warmte? Liefde? Vriendschap? Steun? Erkenning? Noteer welke emotie ze bij jou teweegbrengen. 3. Waarom krijg je dat gevoel bij hen? Is het iets specifieks dat ze doen, zeggen of geven? 4. Wees dankbaar en bedenk wat je kan doen om je parels in de bloemetjes te zetten.





Volgende week: de stemmetjes in je hoofd.