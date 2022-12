Knallen op het feest

Geen feest zonder gepaste outfit. Van een tijdloze zwarte jurk tot een over the top paillettenjurk. Dit seizoen is er opvallend veel blingbling te zien. Denk goud, zilver, stras en massaal veel lovertjes. Disco fever op zijn best.

Klassiek & chic

Met een zwarte outfit ben je nooit under- of overdressed. Dé evergreen bij uitstek is la petite robe noire – het zwarte jurkje – dat we te danken hebben aan Coco Chanel en dat elk seizoen opnieuw heruitgevonden wordt. Veel vrouwen verkiezen tegenwoordig een zwart broekpak, zeg maar de vrouwelijke smoking, ooit gelanceerd door Yves Saint Laurent. Mannen kunnen dan weer gaan voor een eenvoudig zwart pak of een smoking.

1/7 Je bent nooit te jong om in alle stijl te vieren. Meisje: jumpsuit met cache-cœureffect (35 euro); jongen: blazer (49 euro), pantalon (38 euro) en hemd met vlinderdas (27 euro), van WE Fashion. © WE Fashion 2/7 Feestjurk met lange mouwen (59,99 euro), van C&A. © C&A 3/7 Blazer (685 euro), pantalon (245 euro) en top (305 euro), van Marina Rinaldi. © Marina Rinaldi 4/7 Jurk met diepe split (280 euro), van Caroline Biss. © Sam De Backer 5/7 Mouwloze jurk (69,99 euro), uit de Louise-collectie van e5. © e5 6/7 Lange jurk (400 euro), van Marciano by Guess. © Guess 7/7 Panty met bloemmotief (12,99 euro), van Veritas. © Veritas

Goud & zilver

Goud is een klassieker als het om feestkledij gaat. Vaak wordt voor een accent gekozen: een gouden top op een zwarte broek of rok, of een gouden accessoire zoals een opvallend juweel, een feesttas of pumps. Dit seizoen zien we ook veel zilver, van cool leder met zilverglans tot outfits in zilverkleurige zijde.

1/5 Vergulde oorringen (245 euro), kimono (475 euro) en bloes (185 euro), van Christine Bekaert. © Christine Bekaert 2/5 Goudkleurige legging (39,95 euro), van Calzedonia. © Calzedonia 3/5 Jumpsuit (59,99 euro), van Lola Liza. © Lola Liza 4/5 Zilverkleurige tas (299 euro), van Mieke Dierckx © Mieke Dierckx 5/5 Goudkleurige pumps (119,90 euro), van Unisa. © Unisa

Satijn & fluweel

Liever een zachte glans dan felle schitter? Satijn biedt het beste van beide werelden: de subtiele glans van deze stof zorgt voor een feestelijk tintje zonder opzichtig te zijn. Ga voor een feestbloes of voor een eenvoudige wikkeljurk in een felle tint. Nog subtieler dan satijn is fluweel, een stof die zich prima leent voor smokings en avondjurken.

1/6 Wikkeljurk in glanzende plisséstof (45,99 euro), van Lola Liza. © Lola Liza 2/6 Fluwelen blazer (120 euro) en pantalon (90 euro), van WE Fashion. © WE Fashion 3/6 Fluwelen blazer (575 euro), hemd (155 euro) en das (95 euro), van Fursac. © Fursac 4/6 Eenvoudige wikkeljurk (299 euro), van Marie Méro. © Marie Méro 5/6 Blazer (249 euro), broek (139 euro) en bloes (129 euro), van Mayerline. © Mayerline 6/6 Satijnen bloes (59,99 euro), van e5. © e5

Pailletten please!

Een outfit met pailletten oogt altijd uitbundig feestelijk en is dus geknipt om op oudejaar uit de bol te gaan. Je vindt ze in alle prijsklassen, van luxejurken met lovertjes tot blingblingtopjes die je voor een prikje bij de ketens koopt. Wil je ten voeten uit schitteren, ga dan voor laarsjes met fonkelende kristallen.