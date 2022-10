Klinken met grandeur

Van beroemde cocktails als Old Fashioned, Pink Gin en Bellini tot minder bekende als Americano Shandy, Mauresque of een bitterzoete Rikiki met groene walnoten. Het Kleine boek voor aperitieven van gerenommeerd drankencolumnist, restaurant- en wijnconsulent Kate Hawkings nodigt uit om met een goeie dosis grandeur te klinken. Met drankjes op een zilveren dienblad of het glas stevig in de hand, tchin-tchin! op het leven en zo veel meer.

Gin and It

Dit heb je nodig

voor 6 deciliter

– 550 ml gin

– 50 ml Martini Rosso

– ijs

– zure kersen, om te garneren





Zo maak je het

Roer de gin en Martini met ijs en schenk door een zeef in een gekoelde coupe.

Garneer met de zure kersen.

De Gin and It – gin en Italiaanse vermout – duikt op in veel oude films en boeken, maar lijkt onverklaarbaar uit de gratie te zijn geraakt. De cocktail was een favoriet van de fantastische Dick Bradsell, de man die eigenhandig de Britse cocktailscene in de jaren 80 en daarna nieuw leven in heeft geblazen. Hij introduceerde fatsoenlijke, volwassen tincturen in bars waar ons hart nog altijd een beetje sneller van gaat kloppen. Aan hem hebben we de Bramble, de Treacle, de Pink Chihuahua en -misschien wel de bekendste van allemaal – de Espresso Martini te danken. Laatstgenoemde bedacht hij voor een jong supermodel dat hem vroeg om ‘iets wat me wakker maakt en daarna in de kreukels legt’. Dick, de volleerde professional, gaf zijn klant precies wat ze wilde. In de jaren 50 bestond de Gin and It waarschijnlijk uit twee delen gin en een deel vermout, geserveerd met ijs in een whiskyglas, maar dit is Dicks versie. Het is een heel veelzijdig drankje; experimenteer met verschillende gins en vermout in verschillende verhoudingen.

Een Gin and It is in wezen een Martini (al bestond hij waarschijnlijk daarvoor al), maar dan met een zoete (rode) vermout in plaats van de gebruikelijke droge (witte). Gin gemixt met een rijkere witte vermout is een absolute aanrader, vooral als hij wordt gegarneerd met een takje munt of misschien wat tijm. Roer met ijs en schenk eventueel door een zeef.





© Sarah Hogan

Rikiki van groene walnoten

Dit heb je nodig

voor 2 liter

– 8 groene walnoten, geplukt op of vlak voor 14 juli

– 500 ml eau de vie

– 1,5 l rode wijn

– 500 g suiker





Zo maak je het

Prik elke walnoot in met een breinaald; deze zou moeiteloos door de schil moeten gaan. Leg de walnoten in een grote plastic bak en schenk de eau de vie erover om de noten te bedekken. Laat afgedekt drie weken staan.

Verwarm de rode wijn in een grote pan, voeg de suiker toe en roer totdat de suiker is opgelost. Voeg de rodewijnsiroop toe aan de walnoten en laat afgedekt drie maanden staan. Drink met ijs of als een warme borrel op een koude winteravond.

Rikiki zul je niet vinden op het internet of in een woordenboek; het lijkt erop dat het drankje typisch is voor een slaperige uithoek langs de grens tussen de Dordogne en Charentes in Frankrijk. Het wordt thuis gemaakt met lokale wijn en eau de vie waarin noten of fruit hebben getrokken. De naam kan best gerelateerd zijn aan het Provençaalse woord requinquilhar, wat ‘versterken’ of ‘opvrolijken’ betekent. Het kan ook iets te maken hebben met het Spaanse woord riquísimo, wat lekker betekent.

Het brouwsel moet lang staan – in totaal bijna vier maanden – maar het is het wachten absoluut waard. Het is pikzwart en heeft een betoverende bitterzoete warmte. Maak een grote hoeveelheid en nip ervan om lange winteravonden minder somber te maken.





‘Het kleine boek voor aperitieven. 50 cocktails en verrukkelijke drankjes’, Good Cook, 96 blz., 12,95 euro.