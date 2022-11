Kleurrijke mix van stijlen

Bij Charlotte en Emile vind je vintagemeubilair, Scandinavische interieurelementen en hedendaagse kunst vredig naast en boven elkaar, op de drie woonverdiepingen. Het is dan ook zoeken naar een rode draad in hun woonstijl, of het zou een roze moeten zijn.

Charlotte en Emile waren nog maar een paar jaren samen toen ze drie jaar geleden op dit rijhuis in de Kortrijkse stadsrand stootten, in de buurt van hun ouderlijke woonsten. Dat bracht hun plannen om samen te leven in een stroomversnelling en ondertussen doorstonden ze de ultieme relatietest van de eerste verbouwingswerken.

“De woning stamt uit 1946 en wij zijn de derde eigenaars”, weet Emile. “Bij de afbraakwerken ontdekten we kranten van na de oorlog, die hier gebruikt werden als isolatiemateriaal rond de deurlijsten. Dat afbreken deden we zoveel mogelijk zelf, met hulp van handige vrienden en familieleden. Voor de opbouw kon ik dan weer mijn professioneel netwerk van stielmannen inschakelen”, vertelt de projectleider.

Mix en match

Het huis is diep en oogde vrij donker door de geringe lichtinval. “In de plannen van de nieuwe keuken integreerden we twee grote lichtkoepels in de uitbouw, om zo een maximum aan natuurlijk licht binnen te halen. Ook de badkamer op de eerste verdieping is helemaal nieuw. Maar we behielden ook bewust authentieke elementen, zoals de visgraatvloer, de gietijzeren radiatoren en de rode marmeren schouw. De houten trap kraakt wat, maar dat vinden wij juist leuk. Zo behoudt de oude woning haar karakter”, stelt Charlotte.

Waar Emile zich vooral bekommert over de functionele kant van de toestellen en technieken, ontfermt Charlotte zich als grafisch ontwerpster liever over de esthetiek.

“Geregeld iets nieuws in huis halen, maakt ons blij”

Het interieur is dan ook vooral haar ding. “Het leuke is dat we hier beneden een aantal kleine ruimtes naast elkaar hebben. Die compartimentering laat toe om verschillende stijlen en kleuren te combineren. Sommige meubels zijn nieuw, maar we hebben ook kringloopvondsten of erfstukken. Ook het uitleenconcept van ‘Kunst in Huis’ is echt iets voor ons, want we houden ervan om onze inrichting regelmatig te veranderen.”

1/6 © Joke Couvreur 2/6 © Joke Couvreur 3/6 © Joke Couvreur 4/6 © Joke Couvreur 5/6 © Joke Couvreur 6/6 © Joke Couvreur 1/6 © Joke Couvreur 2/6 © Joke Couvreur 3/6 © Joke Couvreur 4/6 © Joke Couvreur 5/6 © Joke Couvreur 6/6 © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur

Work in progress

De twintigers vinden het dan ook helemaal niet erg dat hun verbouwing nog een work in progress is. “Integendeel. We kunnen rustig aan experimenteren en nemen de tijd om keuzes te maken, terwijl we het ene na het andere project aanpakken. Met in totaal vijf verdiepingen – van de kelder tot de zolder – zijn we trouwens nog wel enkele jaren zoet. Zo dromen we nog van een inloopdressing en een mancave, maar daarvoor moeten we nog even sparen”, lachen ze.

Het enige minpunt aan hun rijwoning vinden ze de compacte stadstuin. “Voorlopig volstaat die zeker voor ons, want we kunnen vrienden uitnodigen voor een barbecue en we hebben er praktisch geen onderhoud aan. Maar als er kindjes komen, zullen we hier waarschijnlijk wel wat groen en ruimte missen”, besluiten Charlotte en Emile.

Woon-ID – Charlotte Mathijs (27) is grafisch ontwerpster en fotografe in hoofd- en bijberoep. Emile Platteau (26) werkt als projectleider HVAC. – Ze zijn bijna zes jaar samen en wonen nu drie jaar in Kortrijk. Kindjes zijn er nog niet. Ze hebben wel een kat, Ronnie. – De woning staat op een perceel van 420 m². De bewoonbare oppervlakte meet 380 m², vijf bouwlagen hoog.