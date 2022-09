Klaar voor een cosy winter

Over kleuren valt niet te twisten. Over lengtes evenmin. Waar vroeger de trends teruggebracht werden tot een paar allesoverheersende modekleuren en eenduidige roklengtes, zien we nu een zee aan keuzemogelijkheden.

Er bestaan geen foute kleuren meer, hoewel de warme kleuren er deze winter duidelijk bovenuit tronen. Die hang naar cosiness vertaalt zich ook in de stijgende populariteit van breiwerk en van maximantels om in te schuilen. En wat de lengtes betreft, is er de keuze tussen mini, midi en maxi en alles daartussenin. In wijde of aansluitende versie. Eén belangrijke trend spant de kroon maar is minder zichtbaar: die van de duurzaamheid. Denk mooie, ecovriendelijke materialen en tijdloze, degelijke stukken die lang meegaan. Zoals iets met ruiten, dat doet het altijd goed.

Warme kleurengloed

Voor de ene trendwatcher is bruin het nieuwe zwart, voor de andere is dat oranje. Niemand heeft ongelijk: het zijn vooral de warme kleuren die het goed doen. Zoals bruin in alle schakeringen, van chocolade tot roest, naast rood, oranje en warmgeel. Groen, een kleur die vroeger vaak in de soldenrekken belandde, houdt ondertussen al seizoenenlang stand en is stilaan een klassieker geworden.





Jumpsuit (89,99 euro) en jas (99,99 euro), van Steve Madden. © Steve Madden

Ruiten troef

Van androgyne pakken in Prince of Wales-motieven tot schoolse plooirokjes in Schotse ruiten, van koele zwart-witte dambordruiten tot kleurige hanenpootmotieven: de klassieke ruit is alomtegenwoordig, ook bij de hipste labels. Tijdloos en toch bijdetijds.





Kabeltrui (129,99 euro) en bijhorende rok (99,99 euro), uit de Cashmere-lijn van C&A. © C&A

Breiwerk van kop tot teen

Gespot op de catwalk: gebreide shorts in het gezelschap van lange gebreide kousen, maxi-jurken met bijhorende mutsen en sjaals, mantelpakjes, broekpakken en jumpsuits in breiwerk. Maar ook de betaalbare merken gaan all the way voor breiwerk. Ideaal om je helemaal te hullen in comfortabele wolletjes.





Minirok in leder (275 euro) en trui (185 euro), van IKKS. © IKKS

Alle lengtes en breedtes

Vorige zomer stak de mini weer de kop op en zelfs in wintertijden houdt de trend stand. Van korte plooirokken in collegestijl, over sexy mini-jurken tot keurige mantelpakjes met korte rokken of shorts. Aan de andere kant van het spectrum zien we maxi-jurken, lange oversized mantels en wijde broeken. Beide extremen zijn perfect verzoenbaar: denk oversized blazers met shorts of maximantels over mini-jurken. Een spel van ‘hoger lager’, van smal en breed.