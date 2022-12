Juweeltjes van geschenken

Een fantasiejuweel om je feestlook compleet te maken of een kostbaar juweel voor onder de kerstboom: tegen eindejaar is een vleugje schitter nooit ver weg.

1/16 Lize Feryn poseert met creaties van Elisa Lee: geelgouden ring van 18 karaat gerecycleerd goud met geode (prijs vanaf 1.378 euro – prijs halsjuweel en oorringen op aanvraag). © Elisa Lee 2/16 Vergulde oorringen (360 euro) en ring (410 euro) uit de Kaviar-collectie van Line Vanden Bogaerde. © GF 3/16 Veel schitter voor weinig geld: glitteroorringen (40 euro), van Billion Avenue. © Billion Avenue 4/16 Parels zijn weer helemaal ‘in’ en vormen een perfecte match met een tijdloze zwarte outfit. Halsketting in zilver met synthetische parels vanaf 49 euro, oorringen met parel vanaf 19 euro en armband vanaf 35 euro, bij Twice as Nice. © Twice as Nice 5/16 Deze gouden armband Irene van de Belgische juwelencollectie Nue (1.160 euro) is vanaf deze week te zien aan de pols van Lily Collins in het nieuwe seizoen van ‘Emily in Paris’. Nue werkt hiervoor met gerecycleerd goud en met ‘lab grown’-diamanten. © Nue 6/16 Armband in 18 karaat goud die door zijn eenvoud alle trends overleeft. Creatie van Van Esser (prijs op aanvraag). © Van Esser 7/16 Statementoorringen van verguld zilver in de vorm van een zon (145 euro), uit de Belgische collectie Aroz. © Aroz 8/16 Vergulde ring (89 euro) met zirkonen, van Bronzallure. © Bronzallure 9/16 Ring van 18 karaat gerecycleerd goud en ethische diamanten uit de Moon Ellipse-collectie van het Belgische juwelenmerk Nayestones (2.500 euro). © Nayestones 10/16 Oorring in koper en zilver, in de vorm van een mosselschelp (160 euro per stuk), uit de collectie La Fête des Bêtes van Wouters & Hendrix. Juwelen zijn zo oud als de mensheid zelf. In de prehistorie droegen mensen kettingen van schelpen, stenen, dierentanden of botjes. Juwelen werden een manier om je identiteit te bevestigen. Zo had elke Afrikaanse stam zijn eigen juwelenstijl. Gouden juwelen als statussymbool doken voor het eerst op in de tijd van de farao’s. Wie zich geen goud kon veroorloven, droeg juwelen van zilver, brons, glas of keramiek.

Wie goud zegt, denkt vaak ook spontaan aan diamant. De traditie om diamanten in juwelen te verwerken komt uit India. Tot de 18de eeuw kwamen trouwens zowat alle diamanten uit India. Daarna werden geleidelijk nieuwe vindplaatsen ontdekt, zoals Brazilië, Zuid-Afrika, Canada, Australië en Siberië.

Ons land speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de diamantnijverheid. We hebben dit deels te danken aan de Bruggeling Lodewyk van Berquem, die de peervormige diamantslijpvorm in de 15de eeuw uitgevonden heeft. Van Berquem liet Brugge achter zich en trok naar Antwerpen, een stad die sindsdien onlosmakelijk verbonden is met de diamantnijverheid.

Zilver of verguld

Massief gouden juwelen hebben hun prijs. Logisch dat juweliers door de eeuwen heen op zoek gingen naar meer betaalbare alternatieven, zoals zilver of vergulde juwelen waarbij een goudlaagje aangebracht wordt op een basis van 925 sterling zilver of messing, een legering van koper en zink.

“Alsmaar meer ontwerpers werken met gerecycleerd goud”

De prijzen van vergulde juwelen kunnen enorm variëren, afhankelijk van de kwaliteit, en uiteraard ook van het design en het artisanale, arbeidsintensieve karakter. Zo bieden heel wat designers tegenwoordig zowel creaties in vergulde versie als in massief goud aan. Op die manier blijven designerjuwelen een haalbare kaart.

Heel anders zijn de nepjuwelen van klatergoud en stras die vaak gebruikt worden als budgetvriendelijk accessoire om wat extra blingbling aan een feestoutfit toe te voegen.

Ethisch goud

De manier waarop goud ontgonnen wordt, is niet altijd even fraai en gaat vaak gepaard met uitbuiting en gevaarlijke werkomstandigheden. Dat is ook de reden waarom alsmaar meer ontwerpers werken met gerecycleerd goud, wat niet alleen ethisch maar ook ecologisch verantwoord is.

Goud kan immers eindeloos gerecycleerd worden, zonder kwaliteitsverlies. Dat recyclagegoud is zowel afkomstig van oude juwelen als van elektronische apparaten zoals gsm’s die kleine hoeveelheden goud bevatten. Andere ontwerpers werken dan weer met ‘fairmined goud’ waarbij de werknemers correct vergoed worden en waarbij geen kwik gebruikt wordt. Het goud wordt ontgonnen in de openlucht. De grond die afgegraven wordt voor de ontginning, wordt achteraf teruggeplaatst en beplant. ‘Fairmined goud’ is dan ook duurder dan goud dat in minder transparante omstandigheden ontgonnen wordt.

Dat transparantie in de juwelenwereld langzaam maar zeker de norm wordt, zien we ook aan grote namen zoals Prada, dat onlangs een juwelencollectie op basis van gerecycleerd goud lanceerde waarbij alle stappen van het productieproces traceerbaar zijn. Goudeerlijk duurt het langst.