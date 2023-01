Jong talent met oog voor detail in De Bietemolen

Amper 21 was hij, toen Thor Bossu vijf jaar geleden De Bietemolen overnam. Als kind uit een ondernemersnest zag hij een kans om zijn horecaopleiding te verzilveren, en hij greep die zonder achterom te kijken. Samen met chef Brecht Samyn een leeftijdsgenoot creëerde hij een moderne zaak in het landelijke Lichtervelde. De drive naar perfectie is voelbaar vanaf de eerste minuut.

Het piepjonge team verrast ons meteen met de fijnzinnige amuses. De focaccia met tomatenpesto en ijs van rucola was een unieke variatie op de populaire Italiaanse antipasto, de gepocheerde oester met knolselder en dille kon zelfs mij – een onverbeterlijke oesterscepticus – overtuigen.

Chef Brecht Samyn. © Michael Dehaspe

Na de eerste impressies komt Thor het driegangenmenu voorstellen. “In het weekend serveren we enkel ons menu. Enerzijds verspillen we zo veel minder voedingswaren, anderzijds geeft het ons ook de kans om onze gasten kennis te laten maken met nieuwe producten en smaakcombinaties waar ze misschien zelf niet voor zouden kiezen”, legt de jonge gastheer uit.

Mijn smaakpapillen worden gestreeld door gebakken zeebaars met zilverui en espuma van aardappel. Mijn tafelgenoot geniet van carpaccio van coquille met gerookte paling, citrus en komkommer. De borden getuigen van vakkennis en oog voor detail, dat is meteen duidelijk.

© De Bietemolen

Het hoofdgerecht is een echte wildklassieker: boterzacht hertenfilet met boschampignons, witlof en amandelkroketjes. Op papier niets baanbrekends, maar in De Bietemolen bracht dit gerecht toch stilte aan tafel. Misschien ligt daar wel de echte kunst, zelfs op de meest traditionele schotels je stempel kunnen drukken.

Ook met de wijn maakt Thor indruk. We reizen de hele wereld rond, van Moldavië tot Zuid-Afrika. “Ik ben daar graag mee bezig. Doorgaans grijpen mensen nogal vaak naar Franse flessen, terwijl ook andere landen uitstekende wijnen te bieden hebben. Er zit diepgang in onze gerechten, een juiste aangepaste wijn is een must.” Afsluiten doen we met een kaasbordje en een samenspel van chocolade, mokka en vanille.

De Bietemolen, Hogelaanstraat 3 in Lichtervelde – www.debietemolen.be

