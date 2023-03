Jeans van top tot teen

Jeans is deze lente alomtegenwoordig. Vooral de totaallook in denim maakt furore, een trend die zowel present geeft bij de luxemerken als bij de ketens. Alle wassingen komen aan bod, van donker tot heel bleek en alles ertussenin. Meestal in cleane versie, maar soms ook met een uitgerafeld kantje. Van genderneutrale outfits tot elegante jurken, rokken, sexy topjes en shorts. Tassen en schoenen in bluejeans maken het blauwe plaatje compleet.

Blues in vele variaties

Denim heeft vele gezichten, getuige deze uitgebreide collectie, voor hem en haar, van Jack&Jones. Richtprijzen: jeansjas (69,99 euro), T-shirt (17,99 euro) en jeanspantalon (59,99 euro).

© C&A

Perfecte match

Jeanspantalon (39,99 euro) en -jasje (39,99 euro), voor hem en haar, van C&A.

© Tommy Hilfiger

Naveltopje

Met deze croptop in denim (69,90 euro) ben je helemaal on trend, van Tommy Hilfiger.

© Pictuur

Jeans ten voeten uit

Luxe aan de voet, in casual denim: slippers (400 euro), van het Belgische label Morobé.

© Gant

Denim voor hem

Cool en tijdloos: jeansjasje (200 euro) en -pantalon (140 euro), van Gant.

© Vero Moda

Totaallook

Een totaallook in jeans staat hip, ongeacht je figuur: hemd (59,99 euro), jasje (59,99 euro) en pantalon (49,99 euro), van Vero Moda.

© Arket

Blues voor kleine meisjes

Kinderjeans in zacht denim (39 euro), uit de nieuwe denimcollectie voor het hele gezin van Arket.

© Améline

Let’s rok

De jeansrok is helemaal terug, in alle lengtes, zoals deze lange kokerrok (139 euro), van Améline.

© Brax

Benen in de kijker

Leuke short met hoge taille en knoopceintuur (99,95 euro), van Brax.

© Kurt Vandeweerdt

Jeans voor boomers

Lee Cooper, het oudste jeansmerk van Europa, heeft naast een jonger publiek ook een trouwe achterban die ondertussen al niet meer zo jong is. Speciaal voor het oudere doelpubliek lanceerde het label de Boomer-jeans (89,95 euro), een uniseks model. De stroptaille maakt de jeans heel comfy, net als het zachte katoen waaruit hij gemaakt is.

© Laundry Lab

Hemdjurk

Veelzijdige basic: doorknoopjurk in gebleekte, zachte jeans, van het jonge Belgische label Laundry Lab.

© Façon Jacmin

Een tas als een jas

Op het eerste gezicht zien ze eruit als de voorkant van een jeansjasje, deze tassen van Façon Jacmin. Verkrijgbaar in verschillende formaten, prijzen van 95 tot 205 euro.

© Isidore Montag

High fashion in denim

Totaallook in denim, van Chloé (prijs op aanvraag).