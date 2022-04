Italiaanse zoetigheden

Amaretti, ricciolini, cantucci met chocolade, kastanje en hazelnoot of capigliette: in Italië is het leven zoeter dan zoet. Met een cultuur waar je de dag mag beginnen met roomijs. En dat bewijst ook La Vita è Dolce, het nieuwe bakboek van Letitia Clark. Een zoet manifest voor elke italofiel en zelfverklaarde bakker.

Met authentieke recepten voor koekjes, desserts en taarten bundelt La Vita è Dolce lekkernijen voor elke gelegenheid. Van een zoete druivenfocaccia tot een klassieke tiramisu, een heerlijke panna cotta met geroosterd vijgenblad of gevulde perziken met amandelcrumble. En met een apart hoofdstuk voor het maken van – hoe kan het ook anders – echte gelato. Het boek verwent bovendien ook met sfeervolle foto’s van het Italiaanse dorpsleven en prachtige illustraties die je meenemen naar de Italiaanse zon.





Citroentulband met amandel, ricotta en olijfolie

Dit heb je nodig

voor 8-10 personen

Voor de cake

– gesmolten boter, voor het invetten

– 250 g ricotta

– 200 ml olijfolie

– 100 g gemalen amandelen (amandelmeel)

– 150 g 00- of gewone bloem

– 2 tl bakpoeder

– 200 g suiker

– flinke snuf zeezout

– 4 eieren

– geraspte schil van 3 kleine of 2 grote biologische citroenen (bewaar het sap voor de siroop)

Voor de siroop

– 70 g suiker

– sap van 3 kleine citroenen

Voor het glazuur

– 1 x citroenglazuur





Zo maak je het

Verwarm de oven voor tot 160°C (hetelucht)/180°C (elektrisch).

Vet met een kwastje een tulbandvorm van 23 centimeter in met gesmolten boter (je kunt ook een taartblik gebruiken).

Doe alle cake-ingrediënten in een blender en laat draaien tot je een glad beslag hebt. (Of, als je geen blender hebt: neem een ballongarde en een kom en begin met de ricotta en dan de olie. Klop tot je zeker weet dat er geen klontjes meer in de ricotta zitten voordat je de andere ingrediënten toevoegt.) Schenk het beslag in de tulbandvorm en strijk het gelijkmatig uit. Bak de cake tot hij gerezen en goudbruin is; dit duurt 40-45 minuten. Controleer met een prikker of spaghettisliert of hij gaar is.

Laat de cake afkoelen terwijl je de siroop maakt. Smelt de suiker met het citroensap in een steelpan en laat in enkele minuten zachtjes inkoken tot een siroop.

Schenk de siroop over de cake en laat volledig afkoelen voor je de cake op een taartplateau stort (je kunt ook gaatjes in de cake prikken voordat je de siroop erover giet om deze sneller te laten absorberen).

Maak het glazuur (als je dat gebruikt). Besprenkel de cake er voor het serveren mee.





© Charlotte Bland

Kleine perzik-amandelkoekjes met ricottaroom

Dit heb je nodig

voor 12-14 dubbele koekjes

Voor de koekjes

– 80 g boter

– 1 ei

– 80 g suiker

– 80 ml (5 el) melk

– snuf zeezout

– fijngeraspte schil van 1 grote biologische citroen

– 170 g 00- of gewone bloem

– 1 tl bakpoeder

– 100 g gemalen amandelen (amandelmeel)

Voor de vulling

– 250 g ricotta

– 50 g suiker

– 1/2 tl vanille-extract

– 12-14 hele amandelen (optie)

Voor de decoratie

– 100 ml amaretto

– rode voedselkleurstof of een scheutje Alchermes

– 4 el suiker

– verse blaadjes munt of citroenverbena





Zo maak je het

Smelt voor de koekjes de boter in een steelpan en laat iets afkoelen. Klop het ei en de suiker in een kom tot de suiker oplost. Klop de gesmolten boter en de melk erdoor en voeg het zout en de citroenschil toe, gevolgd door de bloem, het bakpoeder en de gemalen amandelen. Het deeg zal niet heel samenhangend zijn, maar dat geeft niet. Laat het zo’n 5 minuten rusten.

Verwarm de oven voor tot 160°C (hetelucht)/180°C (elektrisch). Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Knijp 24-28 stukjes deeg af ter grootte van een theelepel en rol er tussen je handpalmen gladde balletjes van. Leg de balletjes op de bakplaat, een paar centimeter uit elkaar, en druk ze iets platter. Bak de koekjes circa 12 minuten, of tot ze er vanboven nog wat bleekjes uitzien maar aan de onderkant goudbruin zijn. Laat ze afkoelen terwijl je de vulling maakt.

Klop de ricotta in een kom met de suiker en het vanille-extract glad en romig (de suiker zal oplossen tijdens het kloppen).

Maak met een scherp mesje een kleine holte in de onderkant van elk koekje en schep er wat ricottamengsel in. Als je amandelen gebruikt, druk ze dan in de vulling voordat je de koekjes als een sandwich op elkaar drukt. Haal eventuele overtollige ricotta aan de zijkanten weg.

Schenk de amaretto in een kom en voeg de voedselkleurstof toe voor een rode tint. Strooi de suiker in een diep bord. Doop de koekjes kort in de alcohol; keer ze om zodat ze er volledig mee bedekt worden. (Als je wilt kun je de alcohol ook met een kwastje aanbrengen, waardoor de koekjes langer krokant blijven.) Rol ze dan door de suiker om het donzige vel van een perzik na te bootsen en steek een blaadje munt of citroenverbena in de vulling.

Deze koekjes blijven een dag of twee goed in de koelkast; ze zullen geleidelijk zachter worden door de alcohol, maar de smaak wordt er niet minder om.

Tip: Je kan de perziken ook vullen met abrikozenjam of banketbakkersroom in plaats van ricottaroom.Ik vul mijn perziken hier met ricottaroom, maar er zijn talloze variaties.En je kan een hele amandel toevoegen als trompe-l’oeil-effect om de perzikpit na te bootsen.