Internationaal samenspel van smaken bij Bistro Le Nord

Op een nazomerse vrijdagavond worden we ontvangen in Bistro Le Nord. Een familiezaak in Roeselare die doorheen de jaren een heuse transformatie heeft ondergaan. De zaal zit helemaal vol, maar dat is geen probleem voor het perfect op elkaar ingespeelde zaalpersoneel, onder leiding van gastkoppel Kelly Werbrouck en Dimitris Karagiannis.

Met liefde voor het vak vertelt Dimitris over het verleden en de groei van Bistro Le Nord: “Na 12 jaar nam ik het restaurant in 2009 over van mijn ouders. Het kriebelde al snel om onze eigen accenten te leggen. Tegenwoordig serveren we een internationale fusionkeuken, modern Frans-Belgisch met Griekse toetsen, een knipoog naar mijn afkomst.”

“Zo maakten we recent ook onze eigen gin van een Griekse lindebloesemvariant. Onze chef Steven Hinnekens heeft dan weer een voorliefde voor Oosterse smaken, die komen dus ook geregeld terug in de gerechten. Ik ben zelf kok van opleiding en creëer in samenspraak met het keukenteam de menu’s, maar ik sta heel graag in de zaal.”

© GF

En dat merk je. Terwijl Kelly ervoor zorgt dat iedereen op zijn wenken bediend wordt, neemt Dimitris het op zich om de aangepaste wijnen aan elke gast voor te stellen. Elke maand wordt er een nieuwe menu en dus ook nieuwe wijnen geserveerd, waarbij telkens op een ander wijnhuis een beroep wordt gedaan. “Zo steunen we zoveel mogelijk lokale partners”, klinkt het. Ook wij genieten van de voorgestelde Chef’s Menu.

Na een trio van seizoensgetinte hapjes volgden de voorgerechten: zeebareel met romesco en hazelnoot, gelakt buikspek met tartaar van sint-jakobsvrucht en pinda plus een sidedish van gebakken sint-jakobsvrucht met bloemkool. Pure producten die vernieuwend worden gebracht door interessante smaakcombinaties te introduceren, en daardoor nog beter tot hun recht komen.

Het hoofdgerecht was herfst op een bord: malse kalfslende met crème van artisjok, gebrande spitskool en millefeuille van aardappel. Als dessert koos ik voor een lokaal kaasbordje, mijn tafelgenote ging voor een infusie van hibiscus, rozenbottel, basilicum en vanille ijs. In elke gang vallen er zoveel smaken te ontdekken, zonder overweldigd te worden door een overdaad aan ingrediënten. Een topper van formaat.

Bistro Le Nord, Noordstraat 217 in Roeselare – www.bistrolenord.be

