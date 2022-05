Inspirerend West-Vlaanderen

Ondernemend, inspirerend én West-Vlaams! Wij stellen jullie op de volgende bladzijden vier vrouwen van bij ons en hun originele creaties voor: de vrolijke tassen van Zarina Rouge, de eigenzinnige interieurobjecten van Kapsul en de mysterieuze juwelen van Marie Vandewiele.

Zarina Rouge: tassen vol zon

Handtassen genoeg in de wereld, vindt Zarina Khassenova. En zelf is ze gek op de tassen van Kassl en vooral Marni. Waarom we dan toch voor haar label Zarina Rouge zouden kiezen? Omdat die tassen al even zonnig ogen en net dat tikkeltje anders zijn als de ontwerpster ervan. En ze bovendien overal inzetbaar zijn: van hippe feestjes over een namiddagje shoppen tot op kantoor.

Dat Zarina drie jaar terug een eigen handtassencollectie uit zou brengen, had ze zelf nooit kunnen bedenken. Eind vorige eeuw kwam ze na omzwervingen vanuit Kazachstan met haar moeder en twee oudere broers in Koksijde terecht, waar ze zorgeloos opgroeide en net als haar vriendinnen Latijn – en later vertaler-tolk – studeerde. Mode boeide haar toen niet bepaald, al was ze wel het meisje dat graag stofjes aan elkaar naaide en zelf juweeltjes maakte.

“Na mijn studies vond ik een job in München; ik heb er een jaar gewoond. Maar toen ik een paar dagen terug naar Koksijde kwam om mijn mama te bezoeken, ontmoette ik Pieter-Jan”, lacht ze. “Hij had een eigen vastgoedkantoor hier, dus toen we besloten om samen te blijven, kwam ik opnieuw aan zee wonen.”

Ik wil graag dat mensen mijn tassen lang bijhouden

In afwachting van een job als vertaler ging Zarina aan de slag in een lokale boetiek. En daar kreeg ze niet alleen de smaak voor fashion te pakken, maar ook de zin om zelf iets te creëren. Ze volgde een opleiding naaien en leer bewerken, en vooral dat laatste fascineerde haar van langsom meer. Ze tekende zelf enkele handtasmodellen uit, zette die online en oogstte er meteen succes mee. En zo rijpte het plan om een volwaardige eigen collectie uit te brengen. Ze ging op onderzoek, bezocht fabrikanten en vond de Spaanse firma waar ook de tassen van onder meer Jacquemus en Paul Smith worden gemaakt, bereid om haar modellen te produceren. Het leer haalt ze dan weer uit Italië en heeft een LWG-duurzaamheidscertificaat. “Omdat ik het belangrijk vind dat mijn tassen niet gemaakt worden in slechte arbeidsomstandigheden en op een zo duurzaam mogelijke manier”, legt ze uit. “Daarom ook hou ik de oplages beperkt en werk ik niet naar de modetrends. Er zit wel veel kleur in, maar het zijn kleuren die over de seizoenen heen lopen. Ik wil graag dat mensen mijn tassen lang bijhouden, misschien zelfs doorgeven. En waarom zou geel in de winter niet kunnen tenslotte?”

Elegant en toch stoer

En ze zocht naar modellen die bij verschillende kledingstijlen aansluiten – “gewoon omdat ik zelf geen uitgesproken stijl heb, de ene dag draag ik een bloemenjurk en de andere een baggy broek met een oversized trui” – maar waarvan de vorm toch net dat tikkeltje anders is: met schuine zijkanten, een ronde klep, elegant en toch een beetje stoer. Haar collectie is bovendien veelzijdig genoeg om op verschillende gelegenheden op te draven: elegante tasjes waarin je het hoogstnodige kwijt kan voor een feest, een schoudertas met voldoende opbergruimte voor steviger uitstapjes, zelfs een shoppingbag hoort erbij – “ik ontdekte de nood daaraan toen ik pas mama werd en met allerlei babyspullen en luiers liep te zeulen” – en matcht perfect met de kleinere modellen.

En Zarina Rouge? “Die naam draag ik mee sinds ik een Facebookaccount wilde aanmaken en een vriendin me afraadde mijn eigen naam te gebruiken. Rood is mijn lievelingskleur en klinkt mooi in het Frans: veel verder hoefde ik het niet te zoeken”, lacht ze.

Wie is Zarina Khassenova? • Zarina Khassenova (30) woont met haar man Pieter-Jan Cleeren en hun tien maanden jonge zoontje Léo in Koksijde. • Sinds drie jaar brengt ze een eigen handtassencollectie uit, onder de naam Zarina Rouge. • De tassen zijn te vinden op www.zarinarouge.com en in enkele verkooppunten: Billie Rose in Gent, Twee in Kortrijk, en Raé in Oostende. Volg haar op Instagram @zarinarouge. Volg haar op Instagram @zarinarouge.

Rebecca Van Loocke en Valérie Maenhout, ondernemende vrouwen achter interieurlabel Kapsul. © Jana Germanus

Kapsul: lampen en lopers met pit

Rebecca en Valérie, de twee vrouwen achter het jonge designlabel Kapsul, noemen zichzelf compleet verschillend maar net daardoor vullen ze elkaar perfect aan. En als de kleurrijke keramiek van de een de subtiele stoffen van de ander vindt, ontstaat er chemie. Het enthousiasme waarmee ze hun verhaal vertellen straalt door in hun creaties: “We willen gewoon een ‘happy statement’ maken!”

Twee vriendinnen, al van toen ze in Waregem samen op de middelbareschoolbanken zaten. Rebecca Van Loocke en Valérie Maenhout gingen zelfs samen interieurarchitectuur studeren in Gent, maar daar zagen ze hun verwachtingen niet ingelost en professioneel gingen ze hun eigen weg. Rebecca werd pr- en brandmanager in de cosmeticasector, tot haar liefde voor mooie stoffen die ze als kind in het atelier van haar moeder ontdekte alsnog de bovenhand haalde. Sindsdien profileert ze zich als interieurstyliste met een focus op textiel. Intussen vond Valérie haar draai als vertegenwoordigster voor de voedingsproducten van Camp’s en ontdekte ze daarnaast het plezier van pottenbakken. Een hobby die gaandeweg uit zijn voegen groeide en waarvan ze ten slotte haar beroep maakte.

Die twee vriendinnen dus bleven elkaar ontmoeten, en stelden zich op een zomeravond bij het aperitief de vraag waarom ze niet een keer iets samen deden. Textiel en keramiek: daar zouden ze bijvoorbeeld een lamp mee kunnen maken. “We namen er een blok papier bij en zijn meteen beginnen te schetsen”, herinneren ze zich met zichtbaar plezier. Valérie haalde er haar potterie bij, Rebecca had een paar rollen stof in de autokoffer liggen, “en diezelfde avond nog hebben we onze eerste lamp ontworpen.”

De twee gingen aan de slag, zochten vormen, kleuren en stoffen bij elkaar, en iemand om het binnenwerk voor de lampen te maken, doopten hun collectie Kapsul en zetten die vanuit hun verschillende vaardigheden vakkundig in de markt.

Vrolijke kleuren

Standings, de eerste collectie van Kapsul, staat voor zes staande lampen, met de hand gemaakt, in frisse, vrolijke kleuren en bijzondere stoffen als corduroy, wilde zijde, geborduurde wol en gekreukt katoen. “Veel hedendaagse interieurs worden zo sereen mogelijk ingericht, met zachte, neutrale kleuren, een plek om tot rust te komen na het werk. Onze lampen zijn door hun kleuren blikvangers in een interieur, zorgen voor pit”, licht Rebecca het concept van Kapsul toe. Ze zien daarbij geen detail over het hoofd: de kappen zijn beweegbaar voor gericht licht, de in de kap verstopte schakelaar en het rode snoer maken het plaatje ook voor het oog compleet.

Onze ontwerpen zijn intrigerende eyecatchers

Daarnaast lanceerden ze zopas ook Levels, een collectie handgetufte tapijtlopers. “Tapijt is helemaal terug, vooral als een manier om een strakke ruimte te doorbreken, een accent aan te brengen op een vloer of aan een muur. Dat idee sluit aan op wat we al met onze lampen doen, en ook voor deze lijn zochten we naar een manier om textiel en keramiek samen te brengen: in het tapijt, gemaakt uit Nieuw-Zeelandse wol, zit een tegel verwerkt.” De lopers worden daarmee op hun beurt intrigerende eyecatchers om een interieur mee aan te kleden.

Rebecca en Valérie leven zich voort uit in hun ontwerpen, maar zoeken ook naar bijzondere samenwerkingen. Eerder ontwierp Marie Wynants, voormalig danseres en nu fotografe, een lamp in een beperkte oplage voor Kapsul. Benieuwd wie haar opvolger wordt.

Wie zijn Rebecca en Valérie? • Rebecca Van Loocke (31) heeft haar eigen bedrijf voor interieurdecoratie, Rebo, in Wielsbeke. Ze werkt er samen met haar moeder die Interieur Bogaert runt. • Valérie Maenhout (31) heeft haar eigen keramiekatelier Val Pottery in Waregem, ze maakt serviezen en decoratie. • Samen werken ze designconcepten uit onder het label Kapsul. Verkooppunten van Kapsul vind je op Verkooppunten van Kapsul vind je op www.kapsulcollection.be en op Instagram @kapsulcollection.

Marie Vandewiele zoekt de grenzen op van wat een juweel kan zijn. © Jana Germanus

Marie Vandewiele: juwelen om voor te smelten

Goud en zilver te lijf gaan met eeuwenoude ambachtelijke technieken en stoere machines, maar ook met inspirerende toepassingen van water of… kikkererwten: Marie Vandewiele zoekt de grenzen op van wat een juweel kan zijn. En ontvouwt zo een fascinerende wereld, van bijzonder accessoire tot eigenzinnig kunstobject. “Wat ik maak kan veel kanten op, als ik maar kan experimenteren”, klinkt het.

Voorlopig nog smeedt Marie Vandewiele haar juwelen en bedenkt ze creatieve concepten in kunstenaarsatelier De Tank in hartje Brugge. In de leegstaande gebouwen van het voormalige Provinciaal Gouvernement doen sinds 2017 verschillende kunstenaars hun ding, al wordt momenteel gezocht naar een nieuwe locatie. In afwachting broeien er ideeën en wordt er kunst gemaakt, Marie cureert er een artistiek opendeurweekend dat plaatsvindt op zondag 15 mei en dat wordt in elk geval niet zomaar een tentoonstelling.

boog – ze schildert ook en maakt artistieke composities -,

Marie heeft wel meer artistieke pijlen op haar boog – ze schildert ook en maakt artistieke composities -, maar haar juweelontwerpen gingen de jongste tijd met de meeste aandacht lopen. Een jaar geleden won ze voor haar collectie de Prijs Jonge Makers, waarmee Brugge sinds 2019 jonge ambachtelijke makers een zetje geeft bij het uitrollen van een professionele artistieke loopbaan.

Dat ze die richting uit wou, was vanzelfsprekend voor Marie. Ze ging interieurvormgeving studeren, met focus op meubelen en design, maar vond daar nadien haar draai niet helemaal in. Ze ontwierp toen ook al juwelen, sculpturen in aluminium en staal vormde ze om tot accessoires: “Voor mezelf vooral, omdat ik iets wilde dat anderen niet dragen en omdat ik mooie juwelen van anderen niet kon betalen.” En ze kreeg van langsom meer zin om ook dat pad te verkennen. “Ik wilde edele metalen leren bewerken, omdat die duurzamer zijn. Maar ik ondervond tijdens de meubelopleiding al dat ik graag met mijn handen en machines werk. Het werken met vuur, het smelten van het metaal, fascineren me enorm”, legt ze uit.

Mijn juwelen kunnen aanzetten tot een gesprek

Om juwelen te leren maken, koos ze dan ook voor de technische opleiding aan Syntra. “Aan het KASK had ik al een ontwerpvisie leren ontwikkelen, bij Syntra ontdekte ik allerlei ambachtelijke technieken die ik meteen kon toepassen op wat ik wilde maken.”

Onverwachte ontwerpen

Die ambachtelijke, vaak eeuwenoude technieken, combineert Marie met experimentele toepassingen – ze giet metaal in een blik kikkererwten, of in water – die tot hedendaagse, vaak onverwachte ontwerpen leiden. Juwelen die ze een meer dan louter esthetische functie toedicht bovendien: “Ik ontwerp soms ook vanuit een idee. De Armor-collectie bijvoorbeeld baseerde ik op het gevoel van onveiligheid dat me op straat soms overvalt: je sleutel tussen je vingers klemmen op weg naar huis, voor het geval dat… Dat gevoel inspireerde me tot de spiky ringen in die collectie, of tot het lipjuweel dat ongewenste kussen moet voorkomen. Op die manier kan een juweel aanzetten tot een gesprek, en van daaruit weer een nieuwe betekenis en meer waarde krijgen.”

Van juwelen ontwerpen heeft Marie sinds kort haar beroep gemaakt, maar ze bedenkt daarnaast ook kunstzinnige concepten. “In die zin zou ik graag ooit een collectief met andere kunstenaars opstarten, waarbij het goud smeden als kunstvorm naast disciplines als beeldhouwen of mediakunst zou staan en we met een cross-over van al die artistieke aspiraties naar buiten zouden kunnen komen”, besluit ze.

Wie is Marie Vandewiele?• Marie Vandewiele (24) groeide op in Brugge.• Ze studeerde interieurvormgeving aan het KASK en volgde nadien de opleiding juwelier-goudsmid aan Syntra.• Op zondag 15 mei zet De Tank, Burg 4 in Brugge, de deuren open voor het publiek.Meer op www.marievandewiele.com en op Instagram @vandewiele.marie.