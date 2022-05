Hip met een oversized zonnebril: veilig in de zon

Geen zomer zonder zonnebril. Van luxe modellen van high fashion labels tot sportieve pilotenmodellen en handige opvouwbrillen. Oversized brillen maken dit seizoen het mooie weer. Ideaal om goed beschermd, incognito over de dijk te flaneren.

Een zonnebril mag dan wel beschouwd worden als een hip accessoire of een statussymbool, hij is in de eerste plaats een must om je ogen te beschermen. UV-stralen kunnen immers blijvende schade aan de ogen veroorzaken. Dat geldt des te meer voor kinderogen die nog kwetsbaarder zijn dan de ogen van volwassenen. Een goede zonnebril hoeft daarom geen fortuin te kosten, zolang hij maar voldoende bescherming biedt. Dat kan je checken aan de hand van de CE-markering die gevolgd wordt door een cijfer van 0 tot 4. Om voldoende bescherming te bieden, moet minstens 75 procent van het licht geabsorbeerd worden, wat overeenstemt met het cijfer 3. CE 4 biedt nog meer bescherming, maar is voor hevig licht zoals in de bergen bedoeld en is niet geschikt voor bestuurders.

Kies een voldoende groot montuur om je ogen te beschermen

Ook belangrijk is dat het montuur voldoende groot is om te voorkomen dat de UV-stralen langs de boven-, onder- of zijkant je ogen bereiken. Met de huidige oversized-trend is dat geen probleem. Ook handig zijn de modellen met een zijwaartse bescherming – al dan niet afneembaar – die je ogen niet alleen tegen de zon, maar ook tegen felle wind en zand beschermen.

1/15 Topmodel Stijlvol en tijdloos: zonnebril uit de capsulecollectie van Vogue in samenwerking met topmodel Hailey Bieber. © Vogue © Vogue 2/15 EcodesignOp en top ecozonnebril uit gerecycleerd acryl (265 euro), van Christian Wijnants in samenwerking met het Belgische bedrijf Yuma Labs. © Christian Wijnants © Christian Wijnants 3/15 Think bigOversized wit model (230 euro) van Isabel Marant in samenwerking met de Safilo-groep. © Isabel Marant © Isabel Marant 4/15 Zonnebril met accessoireZonnebril met bedrukt sjaaltje in gelijkgestemde kleuren (135 euro), van Guess. © Guess © Guess 5/15 Aan de kettingZo raak je je zonnebril nooit meer kwijt: model van Chanel met een afneembare ketting in leder en metaal, versierd met hartjes, een camelia en parels (1.150 euro). © Eugenie Baschet © Eugenie Baschet 6/15 FlashyEen beetje kleur op de neus maakt het helemaal zomers: zonnebril van MaxMara (215 euro). © MaxMara © MaxMara 7/15 Uit de windDeze retro zonnebril van Persol luistert naar de naam Protector en doet wat hij zegt: dankzij de afneembare lederen oogkleppen beschermt hij je ogen tegen wind en opstuivend zand (330 euro). © Persol © Persol 8/15 Gouden randjeZonnebril in schildpadlook, met goudkleurige rand, (265 euro), van Tod’s. © Tod’s. © Tod’s. 9/15 Back to the fiftiesVlindervormig montuur, geïnspireerd op de jaren vijftig. Speciaal voor sporters

Sporters kiezen dan weer beter voor een sportbril met antislipsteuntjes aan de neusvleugels en met regelbare veren met antislipzones die de bril perfect op zijn plaats houden. Een zweetstrook aan de bovenkant van het montuur zorgt er dan weer voor dat er geen zweetdruppels in je ogen terechtkomen. Voor watersporters zijn gepolariseerde glazen een aanrader omdat ze je ogen beschermen tegen de reflectie van de zon in het water. Sport je afwisselend in de zon en in de schaduw, kies dan fotochromatische glazen die zich aanpassen aan veranderende lichtomstandigheden.

Ook achter het stuur is het belangrijk om niet verblind te worden door de felle of de lage zon. Je gaat best voor niet al te donkere, gepolariseerde glazen. Een must voor iedereen die er in de zomer met de wagen opuit trekt. (Lut Clincke)