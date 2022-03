Hiken, een biohotel en pure verwennerij in Zuid-Tirol

Reisjournaliste Goedele Verrecas laat je tweewekelijks meereizen naar de mooiste architectuur, interieurs en leuke to do’s in de wereld. On the Go-Go.

Hiken is anno 2022 meer dan een sport. De hele belevingscultuur van het wandelen sluit vandaag perfect aan bij onze zoektocht naar slowtravelopties, inclusief een duurzaamheidslabel voor het logies. Puike winnaar binnen dit concept? Hotel Bühelwirt in het Ahrntal van Zuid-Tirol, op 1.200 meter boven de zeespiegel op de kleine heuvel Bühel. Het hikinghotel oogt visueel spectaculair en harmonieus met het landschap van het Italiaanse Alpenwoud.

En onderscheidt zich met het architecturale ontwerp van Pedevilla Architects makkelijk van de traditionele hotels in de omgeving. De nieuwbouwuitbreiding omvat 20 kamers en suites, een restaurant en een wellnessruimte. En leent zich volgens de eigenaars perfect als uitvalsbasis om de ongerepte natuur te ontdekken en een stevige portie energie en inspiratie op te doen.

De eenvoud en helderheid van de architectuur kenmerkt ook het interieur. De kamers en suites zijn teruggebracht tot de essentie, met onder meer het gebruik van lokale materialen als larikshout voor de vloeren en de meubels en de aanwezigheid van mooie kalk- en leempleisters, gemaakt met lokaal zand. De rijkelijke eenvoud van de huiselijke kamers laat weinig afleiding toe en geeft zo het uitzicht op de bergen alle eer. Visuele rust is mentale rust, en dat blijkt geen fabel te zijn. Hier activeer je zonder verpinken je endorfinegevoel voor een goeie boost.

www.buehelwirt.com