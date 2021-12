Het perfecte cadeau

Tijd alweer om op zoek te gaan naar hét geknipte cadeau voor wie je lief is. Met onze suggesties heb je dat zo voor mekaar.

2021 in duizend stukjes

Kijk jij straks naar het jaaroverzicht op tv? Of puzzel je je eigen jaaroverzicht bij elkaar? Vijftig ups en downs die het voorbije jaar de revue passeerden, vind je nu terug in de puzzel die Puzzle in a bag, een onderneming van enkele jonge West-Vlamingen onder wie illustrator David Audenaert – The Vizid -, voor het tweede jaar op rij op de markt brengt. Goed voor duizend puzzelstukjes in een leuke geschenkzak.

24,99 euro – www.puzzleinabag.com

Zotte zepen

Layla Cornelissen maakt onder de naam Zeepzot zepen die vegan, palmolievrij en handgemaakt zijn. En met een lokale twist: zeep met bier van de Brugse brouwerij Bourgogne des Flandres – geurt naar oranjebloesem, het bier zorgt voor het schuim! – of een bodyscrub met koffie van de Brugse koffiebar Cafuné. Vanaf februari volgend jaar vind je ze op www.zeepzot.be, nu al bij Karma Markt en Para Ti, beide in Brugge.

10 euro – www.zeepzot.be

Bloemen die blijven

Villette Fleurette, dat zijn twee vriendinnen uit Zedelgem en Ruddervoorde, Valerie en Elisa. Die op een zomeravond op het idee kwamen om een bloemenzaakje te beginnen. Met hun boeketten, stolpen, hoepels en andere creaties met droogbloemen heb je meteen een trendy én blijvend cadeautje in handen.

www.villettefleurette.be

© Shutterstock

Op en top vrouw

Stilzitten is niets voor Saskia Holvoet, zaakvoerster van het Wevelgemse reclamebureau SAS. En dus ontwierp ze tijdens de vorige lockdown haar eigen juwelenlijn, The Inergy Collection. Eigentijdse oorringen, broches en halskettingen die de vrouwelijke energie accentueren en versterken.

60 tot 105 euro – www.t-i-c.be

Onder één hoedje

Zelf een hoed maken, samen met oma, zus, kleinzoon. Nicole Baert organiseert eendagsworkshops voor duo’s die graag aan de slag willen in haar atelier in Heule. Jullie kiezen zelf een model en zijn urenlang zoet om de missie tot een goed einde te brengen. Lunch en materiaal zijn in de prijs inbegrepen. Data vind je op de website.

115 euro per persoon – www.nicolebaert.be

Mok-ke in vuur en vlam

Een geurkaars zorgt voor gezelligheid in huis. Maar wat doe je met het potje eens de kaars opgebrand is? Het concept van de ‘mok-ke’ speelt daarop in: de beker wordt gevuld met duurzaam koolzaadwas en kan na een afwasbeurt gebruikt worden om koffie of chocomelk uit te drinken. De bekers dragen bovendien leuke West-Vlaamse quotes. Vanaf vrijdag 10 december te koop bij Studio West in Lo-Reninge of online.

beker 12,50 euro (gevuld met was 25 euro) – www.complimentbylisa.com

Unieke letters

Begin dit jaar won Marie Vandewiele de Prijs Jonge Makers 2020 in Brugge, met hedendaagse juweelontwerpen waarvoor ze eeuwenoude technieken inzet. Ze werkt nu volop aan de uitbouw van een eigen juwelenlijn. Voor de halskettingen met een letter snijdt ze de vormen uit inktvisbot, een uniek procedé.

vanaf 240 euro – www.marievandewiele.com

Met zachte kwast

Sabine Peeters kent als ervaren visagiste het belang van de juiste make-upborstels. Niet alleen de vorm speelt een rol, maar ook de vezel en het formaat maken een verschil. Haar eerste reeks Elin Cosmetics bestaat uit een beknopt aantal kwasten met een blend van synthetische vezels die zowel de zachtheid als de vorm van dierlijke haren imiteren.

www.elin-cosmetics.com