Het liefdesverhaal van Michael en Marjolein: na al die jaren vonden ze een thuis bij elkaar

Soms laat de ware liefde wel eens op zich wachten. Marjolein en Michael kennen elkaar al sinds hun jeugd, maar vormen toch ‘amper’ vijf jaar een koppel. Met hun nieuw samengesteld gezin zijn ze volledig klaar voor het tweede, spannende hoofdstuk in hun leven.

Marjolein en Michael kennen elkaar van in het Oostendse uitgaansleven. “Ik zat in de Chiro en onze lokalen lagen vlak naast het jeugdhuis in Gistel, waar Michael vaste klant was. Daardoor zaten we zowat in dezelfde vriendenkring. We vielen elkaar wel op, maar omdat we beiden een langdurige relatie hadden is er nooit iets van gekomen. Het mysterieuze tussen ons is wel altijd blijven hangen”, begint Marjolein.

We hebben onze hele jeugd in cirkels om elkaar heen gelopen

Het leven kabbelde voort na hun studententijd, en de twee liepen elkaar te gepasten tijde tegen het lijf. Toen ze elkaar een dikke vijf jaar geleden letterlijk en figuurlijk terugvonden tijdens het lopen, een gedeelde hobby, voelden ze dat er toch meer was om te ontdekken. “We hebben onze hele jeugd in cirkels om elkaar heen gelopen, om dan uiteindelijk toch op hetzelfde pad terecht te komen en heel bewust voor een relatie te kiezen”, vertelt Michael. “Of we er beter toch in onze jeugdjaren voor waren gegaan? Ik weet dat niet, misschien waren we toen nog niet klaar voor de relatie die we nu hebben. Het heeft geen nut om daarbij stil te staan, alles is op z’n pootjes terechtgekomen, we lopen nog niet vast in een routine of sleur. Wat we nu hebben is zo waardevol.”

Marjolein en Michael hebben beiden twee kinderen uit hun vorige relatie. Hoewel ze zich soms wel eens afvragen hoe een kindje van hen samen eruit zou zien, past het format van dit nieuw samengesteld gezin perfect in hun leven. “Het is goed zoals het nu is. De week dat de kinderen hier alle vier zijn is er veel leven in huis, dan zitten we volledig in de moeder- en vadermodus. Dat lukt eigenlijk moeiteloos, de kinderen komen goed overeen. In de week dat ze weg zijn, hebben we meer tijd voor elkaar als koppel en kunnen we veel doen. Eigenlijk is dat luxe, hé”, klinkt het.

• Marjolein Samaey (37) heeft twee dochters, Louise (13) en Amélie (11). De twee zonen van Michael Snauwaert (41) heten Vince (13) en Jay (7). • Het gezin woont in Oostende. • Marjolein is maatschappelijk werkster in het OCMW en yogalerares, Michael is filiaalhouder bij Cairox.

De wereld zien

Dat deze twee voor elkaar gemaakt zijn, is al lang duidelijk. En daar heeft hun verleden mogelijk wel iets mee te maken. “We staan nu beiden anders in de relatie dan voorheen, aldus Marjolein. Michael knikt instemmend: “Misschien dat we elkaar daarom nu perfect aanvullen. Qua karakter zijn we namelijk redelijk verschillend. Maar we gaan wel altijd op in elkaars interesses en zitten zo nooit om gespreksstof verlegen. Als Marjolein iets leuks meemaakt, kan ze niet wachten om dat met mij te delen. Omgekeerd is dat ook zo. Ik hoop dat dat nooit verandert.”

Valentijn wordt ten huize Samaey-Snauwaert niet echt gevierd. Cadeautjes en een lekker etentje horen er wel bij, maar er wordt niet altijd op de feestdag zelf gewacht om daar werk van te maken. Waar wél al plannen voor worden gemaakt, is de toekomst ná de pandemie. “We willen echt een stuk van de wereld zien. Mexico staat sowieso bovenaan onze bucketlist. Avontuurlijke reizen zijn wel ons ding. Maar eigenlijk zijn we ook content met Amsterdam of Gent, zolang we maar samen op pad zijn’, lacht Marjolein. “En als we met pensioen zijn kopen we misschien een appartementje op Ibiza, dan is het plaatje helemaal compleet.”